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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Robot Pets की एंट्री! लेकिन इनसे जुड़ा ऐसा खतरा, जिसे जानकर हो जाएंगे हैरान

AI Robot Pets की एंट्री! लेकिन इनसे जुड़ा ऐसा खतरा, जिसे जानकर हो जाएंगे हैरान

AI Robot Pets: घरेलू रोबोट आमतौर पर सफाई या अन्य कामों के लिए बनाए जाते हैं लेकिन द फैमिलियर का उद्देश्य अलग है.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Jun 2026 07:04 PM (IST)
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  • भविष्य में ऐसे रोबोट आम होंगे, पर नियंत्रण किसका होगा?

AI Robot Pets: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच या ड्रोन तक सीमित नहीं रहा है. यह तकनीक धीरे-धीरे हमारे रोजमर्रा के जीवन के हर हिस्से में अपनी जगह बना रही है. इसी कड़ी में अब AI से लैस रोबोटिक पालतू जानवर भी सामने आने लगे हैं. कुछ समय पहले तक जो चीजें साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती थीं वे अब हकीकत बन रही हैं.

इसका एक ताजा उदाहरण द फैमिलियर (The Familiar) नाम का रोबोट है जिसे iRobot के सह-संस्थापक कॉलिन एंगल ने विकसित किया है. यह एक फर वाले पालतू जानवर जैसा रोबोट है जिसे घर के सदस्यों के साथ घुलने-मिलने, उन्हें समझने और समय के साथ उनसे रिश्ता बनाने के लिए तैयार किया गया है.

सिर्फ मशीन नहीं, साथी बनने की कोशिश

घरेलू रोबोट आमतौर पर सफाई या अन्य कामों के लिए बनाए जाते हैं लेकिन द फैमिलियर का उद्देश्य अलग है. इसका मकसद लोगों को साथ और भावनात्मक जुड़ाव का एहसास कराना है.

लगभग एक कुत्ते के आकार का यह रोबोट घर के अंदर घूम सकता है और लोगों के पीछे-पीछे एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा सकता है. इसके निर्माता दावा करते हैं कि यह केवल काम करने वाली मशीन नहीं बल्कि घर में अपनी मौजूदगी महसूस कराने वाला एक डिजिटल साथी है.

इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी Familiar Machines & Magic का कहना है कि यह ज्यादातर डेटा को स्थानीय स्तर पर प्रोसेस करता है और सामान्य परिस्थितियों में जानकारी को क्लाउड पर नहीं भेजता. कंपनी का यह भी दावा है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए यूजर्स की अनुमति आवश्यक होगी.

साइबर सुरक्षा को लेकर बढ़ रही चिंता

हालांकि कंपनियां सुरक्षा के बड़े दावे कर रही हैं लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट से जुड़े ऐसे रोबोट पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के कानून और सूचना विज्ञान विशेषज्ञ रयान कालो के अनुसार, पहले किए गए कई शोध यह दिखा चुके हैं कि नेटवर्क से जुड़े घरेलू रोबोट दूर से हैक किए जा सकते हैं. अब जब इन मशीनों में एडवांस AI तकनीक जोड़ी जा रही है तो संभावित कमजोरियां और भी बढ़ सकती हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई साधारण रोबोट वैक्यूम हैक हो जाए तो नुकसान सीमित हो सकता है लेकिन अधिक बुद्धिमान और स्वतंत्र रूप से घूमने वाले रोबोट घर के भीतर नई तरह की सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर सकते हैं.

भावनात्मक जुड़ाव भी बन सकता है समस्या

AI रोबोट से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक इंसानों का उनके साथ भावनात्मक रिश्ता बना लेना है. शोधकर्ताओं का कहना है कि लोग मशीनों के साथ उम्मीद से कहीं अधिक जल्दी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं.

नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के कानून और कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर वुडरो हार्टजॉग का मानना है कि हद से ज्यादा सामाजिक और दोस्ताना व्यवहार करने वाले रोबोट लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. यदि इंसान किसी मशीन पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाए तो उसके निर्णय और व्यवहार पर भी असर पड़ सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 16 Jun 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI AI Robot Pets
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