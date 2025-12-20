ये हैं भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाले एआई चैटबॉट, पांचवां नाम जानकर दंग रह जाएंगे आप
भारत में चैटजीपीटी सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैटबॉट बना हुआ है और इसके एक्टिव मंथली यूजर्स 14.5 करोड़ है. इस मामले में गूगल जेमिनी दूसरे स्थान पर है.
पिछले 2-3 सालों से एआई चैटबॉट का यूज तेजी से बढ़ा है. घरों से लेकर ऑफिस और स्कूलों से लेकर फैक्ट्रियों तक इसका यूज होने लगा है. इसके चलते कई कंपनियां एआई चैटबॉट लॉन्च कर चुकी है और उनमें होड़ लगी रहती है. भारत की बात करें तो यह एआई कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन भी बांट रही हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में कौन-से चैटबॉट सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं और किसके मंथली एक्टिव यूजर्स सबसे ज्यादा हैं.
चैटजीपीटी सबसे आगे
इस लिस्ट में चैटजीपीटी सबसे आगे है और उसके करीब 14.5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं. इससे सबसे ज्यादा राइटिंग, पढ़ाई, कोडिंग, नौकरी की तैयारी और डेली लाइफ से जुड़े सवाल पूछने के लिए यूज किया जाता है.
तेजी से आगे बढ़ रहा है जेमिनी
जेमिनी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 10.5 करोड़ है. गूगल सर्विस में इंटीग्रेशन के कारण इसका यूज बढ़ा है और यह जल्द ही चैटजीपीटी को टक्कर देने लगेगा.
परप्लेक्सिटी तीसरे नंबर पर
जेमिनी के बाद परप्लेक्सिटी एआई तीसरे नंबर पर है और इसके मंथली एक्टिव यूजर्स लगभग 2 करोड़ है. एयरटेल यूजर्स को इसका प्रो प्लान फ्री में दिया जा रहा है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल स्टडी, रिसर्च और प्रोफेशनल कामों के लिए किया जाता है.
चौथे स्थान पर है ग्रोक
एलन मस्क की कंपनी xAI का ग्रोक भारत में चौथा सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैटबॉट है. इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या करीब 50 लाख है और यह अधिकतर एक्स यूजर्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं. किसी बड़े इवेंट के समय इसका यूज बढ़ता है, लेकिन इसका डेली यूज अभी तक कम है.
डीपसीक ने किया हैरान
इस लिस्ट में चाइनीज कंपनी डीपसीक का चैटबॉट पांचवें स्थान पर है. अपनी लॉन्चिंग के समय पूरी दुनिया को चौंकाने वाले इस चैटबॉट के भारत में मंथली एक्टिव यूजर्स करीब 50 लाख है. इसे लेकर ज्यादा लोगों को पता नहीं है और विजिबिलिटी भी बाकियों से कम है.
