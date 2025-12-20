महंगे रिचार्ज से हो गए परेशान? सस्ते में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 2GB डेटा दे रही यह कंपनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एक नया रिचार्ज प्लान लेकर आई है. इसमें यूजर को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 50 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है. बता दें कि BSNL अपने सस्ते रिचार्ज के कारण काफी लोकप्रिय है और अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए प्लान्स लाती रहती है. इस नए रिचार्ज प्लान में भी यूजर्स को लगभग 7 रुपये प्रतिदिन की लागत से अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS, वैलिडिटी और डेटा दिया जा रहा है.

BSNL का 347 रुपये का रिचार्ज

सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने 347 रुपये के प्लान का ऐलान किया है. इसमें 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 2GB डेटा और डेली 100 SMS ऑफर किए जा रहे हैं. दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले यह प्लान काफी सस्ता है. डेटा लिमिट पूरी होने के बाद यूजर 40Kbps की स्पीड पर इंटरनेट एक्सेस पर पाएंगे. बता दें कि BSNL देश के कई हिस्सों में 4G कनेक्टिविटी शुरू कर चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल यूजर्स को 5G कनेक्टिविटी का फायदा भी मिलने लगेगा.

Vi का 349 रुपये का प्लान

वोडाफोन आइडिया अपने 349 रुपये के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करती है. इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिडेट कॉलिंग और रोजाना 100 SMS ऑफर किए जा रहे हैं. साथ ही यूजर्स को रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक फ्री डेटा दिया जा रहा है.

एयरटेल का 349 वाला प्लान

Vi की तरह एयरटेल के भी 349 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 1.5GB, अनलिमिडेट कॉलिंग और रोजाना 100 SMS ऑफर किए जा रहे हैं. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है और यूजर्स को सोनीलिव समेत 20 OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है. इसी तरह परप्लेक्सिटी प्रो एआई का सालभर का सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ फ्री ऑफर किया जा रहा है.

