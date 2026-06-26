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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ बोलने से ही लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन! जानें कैसे यूज करें ये फीचर

सिर्फ बोलने से ही लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन! जानें कैसे यूज करें ये फीचर

Tech Tips: इस फीचर के साथ ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है. दरअसल, फोन की भाषा और आपकी वॉइस कमांड एक जैसी होनी चाहिए.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jun 2026 07:16 PM (IST)
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  • शांत माहौल में बेहतर, सुरक्षा हेतु पासवर्ड/पिन आवश्यक।

Tech Tips: स्मार्टफोन में ऐसे कई सारे फीचर्स मौजूद रहते हैं तो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. आज कल के एडवांस स्मार्टफोन में यूजर्स को कई सारे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं जो डिवाइस के इस्तेमाल करने के तरीके को काफी आसान बना देते हैं. इसी में आज हम आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे सिर्फ बोलने से ही आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा. आइए जानते हैं कि कैसे आप भी इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Android यूजर्स ऐसे करें एक्टिव

  • Android फोन में भी यह सुविधा Voice Access के जरिए मिलती है.
  • Settings खोलें.
  • सर्च बॉक्स में Voice Access लिखकर खोजें.
  • Voice Access फीचर को ऑन करें.
  • इसके बाद Voice Access Shortcuts को भी एक्टिव कर दें.

इस फीचर के ऑन होने के बाद अब आप वॉइस कमांड की मदद से बिना अपने फोन की स्क्रीन को छुए ही डिवाइस को लॉक कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि अलग-अलग कंपनियों के Android फोन में सेटिंग्स का नाम थोड़ा अलग हो सकता है.

iPhone में ऐसे करें सेटअप

अगर आप iPhone यूजर हैं तो इस फीचर को आसानी से अपने फोन में सेटअप कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

  • Settings में जाएं.
  • Accessibility पर टैप करें.
  • Vocal Shortcuts ऑप्शन को चुनें.
  • Set Up Vocal Shortcuts चुनें.
  • अब Lock Screen ऑप्शन पर टैप करें.
  • Lock Screen शब्द को लगातार 3 बार बोलें ताकि iPhone आपकी आवाज को अच्छे से पहचान सके.
  • सेटअप पूरा होते ही फीचर एक्टिव हो जाएगा.

क्या है इस फीचर का फायदा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान लीजिए आपके हाथ गंदे हैं, खाना बना रहे हैं या किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं. ऐसे समय में फोन को हाथ लगाए बिना केवल Lock बोलकर स्क्रीन लॉक करना काफी आसान तरीका साबित हो सकता है. ये फीचर यूजर की सेफ्टी के साथ ही समय भी बचाता है.

किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

इस फीचर के साथ ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है. दरअसल, फोन की भाषा और आपकी वॉइस कमांड एक जैसी होनी चाहिए. इसके अलावा ये फीचर कम शोर-शराबे या फिर शांत माहौल में काफी अच्छे से काम करता है. इसीलिए शोर वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए. इसके साथ ही फीचर को सेटअप करते समय साफ और तेज आवाज में बोलकर सेटअप करना चाहिए. साथ ही सेफ्टी के लिए स्क्रीन लॉक में PIN, पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक जरूर रखें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Jun 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
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