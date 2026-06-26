सिर्फ बोलने से ही लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन! जानें कैसे यूज करें ये फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शांत माहौल में बेहतर, सुरक्षा हेतु पासवर्ड/पिन आवश्यक।

Tech Tips: स्मार्टफोन में ऐसे कई सारे फीचर्स मौजूद रहते हैं तो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. आज कल के एडवांस स्मार्टफोन में यूजर्स को कई सारे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं जो डिवाइस के इस्तेमाल करने के तरीके को काफी आसान बना देते हैं. इसी में आज हम आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे सिर्फ बोलने से ही आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा. आइए जानते हैं कि कैसे आप भी इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Android यूजर्स ऐसे करें एक्टिव

Android फोन में भी यह सुविधा Voice Access के जरिए मिलती है.

Settings खोलें.

सर्च बॉक्स में Voice Access लिखकर खोजें.

Voice Access फीचर को ऑन करें.

इसके बाद Voice Access Shortcuts को भी एक्टिव कर दें.

इस फीचर के ऑन होने के बाद अब आप वॉइस कमांड की मदद से बिना अपने फोन की स्क्रीन को छुए ही डिवाइस को लॉक कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि अलग-अलग कंपनियों के Android फोन में सेटिंग्स का नाम थोड़ा अलग हो सकता है.

iPhone में ऐसे करें सेटअप

अगर आप iPhone यूजर हैं तो इस फीचर को आसानी से अपने फोन में सेटअप कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

Settings में जाएं.

Accessibility पर टैप करें.

Vocal Shortcuts ऑप्शन को चुनें.

Set Up Vocal Shortcuts चुनें.

अब Lock Screen ऑप्शन पर टैप करें.

Lock Screen शब्द को लगातार 3 बार बोलें ताकि iPhone आपकी आवाज को अच्छे से पहचान सके.

सेटअप पूरा होते ही फीचर एक्टिव हो जाएगा.

क्या है इस फीचर का फायदा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान लीजिए आपके हाथ गंदे हैं, खाना बना रहे हैं या किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं. ऐसे समय में फोन को हाथ लगाए बिना केवल Lock बोलकर स्क्रीन लॉक करना काफी आसान तरीका साबित हो सकता है. ये फीचर यूजर की सेफ्टी के साथ ही समय भी बचाता है.

किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

इस फीचर के साथ ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है. दरअसल, फोन की भाषा और आपकी वॉइस कमांड एक जैसी होनी चाहिए. इसके अलावा ये फीचर कम शोर-शराबे या फिर शांत माहौल में काफी अच्छे से काम करता है. इसीलिए शोर वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए. इसके साथ ही फीचर को सेटअप करते समय साफ और तेज आवाज में बोलकर सेटअप करना चाहिए. साथ ही सेफ्टी के लिए स्क्रीन लॉक में PIN, पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक जरूर रखें.

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