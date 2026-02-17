इस हफ्ते धूम मचाने आ रहा iPhone 17e! लॉन्च से पहले जान लें वो 5 बड़े अपग्रेड जो बदल देंगे गेम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iPhone 17e: Apple अपने किफायती स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में और मजबूत करने की तैयारी में नजर आ रहा है. चर्चा है कि नया iPhone 17e इसी हफ्ते पेश किया जा सकता है हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मॉडल मौजूदा iPhone 16e की तुलना में कई अहम सुधारों के साथ आ सकता है. बैटरी, प्रोसेसर, डिजाइन और कैमरा जैसे क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है.

दमदार प्रोसेसर और नई स्मार्ट क्षमताएं

बताया जा रहा है कि नए मॉडल में A19 चिपसेट दिया जा सकता है जो प्रीमियम सीरीज में इस्तेमाल होने वाला प्रोसेसर है. यह मौजूदा A18 के मुकाबले ज्यादा तेज और पावरफुल माना जा रहा है. नई चिप की मदद से यूजर्स को बेहतर गेमिंग, स्मूद मल्टीटास्किंग और एडवांस फोटो एडिटिंग का अनुभव मिल सकता है. साथ ही, कंपनी की नई स्मार्ट तकनीक Apple Intelligence को भी सपोर्ट मिलने की संभावना है जिससे ईमेल लिखना, इमेज तैयार करना और वॉयस असिस्टेंट का इस्तेमाल पहले से ज्यादा सहज हो सकता है.

डिजाइन में दिख सकता है बड़ा बदलाव

कई सालों से बजट आईफोन में स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर पारंपरिक नॉच देखने को मिलता था. अब संभावना है कि इस बार कंपनी Dynamic Island फीचर को इस सेगमेंट में भी शामिल करे. यह इंटरैक्टिव नोटिफिकेशन एरिया अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और टाइमर जैसी जानकारियां अलग अंदाज में दिखाता है जिससे फोन का लुक और इस्तेमाल करना दोनों बेहतर हो जाते हैं.

नया मॉडेम और बेहतर कनेक्टिविटी

रिपोर्ट्स के अनुसार, डिवाइस में कंपनी का खुद का विकसित किया गया C1X मॉडेम मिल सकता है. यह मॉडेम तेज डाउनलोड स्पीड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्थिर नेटवर्क कनेक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है. साथ ही, इसे ज्यादा बैटरी एफिशियंट बताया जा रहा है जिससे बैटरी बैकअप में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

मैगसेफ और लंबी चलने वाली बैटरी

इस बार वायरलेस चार्जिंग को लेकर भी बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है. खबर है कि फोन में MagSafe सपोर्ट जोड़ा जाएगा, जिससे मैग्नेटिक चार्जर और एक्सेसरीज आसानी से अटैच हो सकेंगी. इससे वायरलेस चार्जिंग पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी.

कैमरे में अपग्रेड की उम्मीद

कैमरा सेक्शन में 48 मेगापिक्सल का रियर सेंसर बरकरार रह सकता है लेकिन फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 18 मेगापिक्सल किए जाने की चर्चा है. बेहतर HDR, लो-लाइट फोटोग्राफी और डिटेलिंग में सुधार की भी उम्मीद है जिसका श्रेय नए प्रोसेसर को दिया जा रहा है.

कीमत को लेकर अनुमान है कि भारत में इसकी शुरुआती कीमत करीब 59,999 रुपये हो सकती है और लॉन्च फरवरी 2026 के तीसरे हफ्ते में संभव है. हालांकि, इन जानकारियों पर कंपनी की आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है.

Samsung Galaxy S26 Series भी जल्द होगा लॉन्च

Samsung इसी महीने अपना नया फ्लैगशिप फोन Samsung Galaxy S26 Series को मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है. दरअसल, कंपनी अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट, जो 25 फरवरी 2026 को होने वाला है, में इस नए फोन को लॉन्च करने वाली है. इस नए डिवाइस में आपको कई सारे बेहतरीन फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे.

