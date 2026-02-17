हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस हफ्ते धूम मचाने आ रहा iPhone 17e! लॉन्च से पहले जान लें वो 5 बड़े अपग्रेड जो बदल देंगे गेम

इस हफ्ते धूम मचाने आ रहा iPhone 17e! लॉन्च से पहले जान लें वो 5 बड़े अपग्रेड जो बदल देंगे गेम

Apple iPhone 17e: Apple अपने किफायती स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में और मजबूत करने की तैयारी में नजर आ रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Feb 2026 07:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iPhone 17e: Apple अपने किफायती स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में और मजबूत करने की तैयारी में नजर आ रहा है. चर्चा है कि नया iPhone 17e इसी हफ्ते पेश किया जा सकता है हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मॉडल मौजूदा iPhone 16e की तुलना में कई अहम सुधारों के साथ आ सकता है. बैटरी, प्रोसेसर, डिजाइन और कैमरा जैसे क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है.

दमदार प्रोसेसर और नई स्मार्ट क्षमताएं

बताया जा रहा है कि नए मॉडल में A19 चिपसेट दिया जा सकता है जो प्रीमियम सीरीज में इस्तेमाल होने वाला प्रोसेसर है. यह मौजूदा A18 के मुकाबले ज्यादा तेज और पावरफुल माना जा रहा है. नई चिप की मदद से यूजर्स को बेहतर गेमिंग, स्मूद मल्टीटास्किंग और एडवांस फोटो एडिटिंग का अनुभव मिल सकता है. साथ ही, कंपनी की नई स्मार्ट तकनीक Apple Intelligence को भी सपोर्ट मिलने की संभावना है जिससे ईमेल लिखना, इमेज तैयार करना और वॉयस असिस्टेंट का इस्तेमाल पहले से ज्यादा सहज हो सकता है.

डिजाइन में दिख सकता है बड़ा बदलाव

कई सालों से बजट आईफोन में स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर पारंपरिक नॉच देखने को मिलता था. अब संभावना है कि इस बार कंपनी Dynamic Island फीचर को इस सेगमेंट में भी शामिल करे. यह इंटरैक्टिव नोटिफिकेशन एरिया अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और टाइमर जैसी जानकारियां अलग अंदाज में दिखाता है जिससे फोन का लुक और इस्तेमाल करना दोनों बेहतर हो जाते हैं.

नया मॉडेम और बेहतर कनेक्टिविटी

रिपोर्ट्स के अनुसार, डिवाइस में कंपनी का खुद का विकसित किया गया C1X मॉडेम मिल सकता है. यह मॉडेम तेज डाउनलोड स्पीड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्थिर नेटवर्क कनेक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है. साथ ही, इसे ज्यादा बैटरी एफिशियंट बताया जा रहा है जिससे बैटरी बैकअप में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

मैगसेफ और लंबी चलने वाली बैटरी

इस बार वायरलेस चार्जिंग को लेकर भी बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है. खबर है कि फोन में MagSafe सपोर्ट जोड़ा जाएगा, जिससे मैग्नेटिक चार्जर और एक्सेसरीज आसानी से अटैच हो सकेंगी. इससे वायरलेस चार्जिंग पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी.

कैमरे में अपग्रेड की उम्मीद

कैमरा सेक्शन में 48 मेगापिक्सल का रियर सेंसर बरकरार रह सकता है लेकिन फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 18 मेगापिक्सल किए जाने की चर्चा है. बेहतर HDR, लो-लाइट फोटोग्राफी और डिटेलिंग में सुधार की भी उम्मीद है जिसका श्रेय नए प्रोसेसर को दिया जा रहा है.

कीमत को लेकर अनुमान है कि भारत में इसकी शुरुआती कीमत करीब 59,999 रुपये हो सकती है और लॉन्च फरवरी 2026 के तीसरे हफ्ते में संभव है. हालांकि, इन जानकारियों पर कंपनी की आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है.

Samsung Galaxy S26 Series भी जल्द होगा लॉन्च

Samsung इसी महीने अपना नया फ्लैगशिप फोन Samsung Galaxy S26 Series को मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है. दरअसल, कंपनी अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट, जो 25 फरवरी 2026 को होने वाला है, में इस नए फोन को लॉन्च करने वाली है. इस नए डिवाइस में आपको कई सारे बेहतरीन फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

अरे बाप रे! आग की तरह तप रहा आपका फोन? ये 5 मिनट वाला सीक्रेट तरीका तुरंत करेगा ठंडा

Published at : 17 Feb 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Apple IPhone 17e
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इस हफ्ते धूम मचाने आ रहा iPhone 17e! लॉन्च से पहले जान लें वो 5 बड़े अपग्रेड जो बदल देंगे गेम
इस हफ्ते धूम मचाने आ रहा iPhone 17e! लॉन्च से पहले जान लें वो 5 बड़े अपग्रेड जो बदल देंगे गेम
टेक्नोलॉजी
मार्केट में आई गिरावट के बाद भी चमका आईफोन 16, अब भी धड़ाधड़ हो रही है बिक्री, इन कारणों से आ रहा लोगों को पसंद
मार्केट में आई गिरावट के बाद भी चमका आईफोन 16, अब भी धड़ाधड़ हो रही है बिक्री, इन कारणों से आ रहा लोगों को पसंद
टेक्नोलॉजी
2026 में खरीदना है नया फोन? इन बातों पर जरूर करें गौर, मिलेगी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी
2026 में खरीदना है नया फोन? इन बातों पर जरूर करें गौर, मिलेगी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी
टेक्नोलॉजी
अब AI बनाएगा आपकी मर्जी की Playlist! YouTube ने प्रीमियम यूजर्स के लिए लॉन्च किया ये धमाकेदार फीचर
अब AI बनाएगा आपकी मर्जी की Playlist! YouTube ने प्रीमियम यूजर्स के लिए लॉन्च किया ये धमाकेदार फीचर
Advertisement

वीडियोज

Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladeshमें आज पीएम पद की शपथ लेंगे तारिक रहमान | Breaking
AI Impact Summit : मुंबई पहुंचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का गर्मजोशी से किया स्वागत |
Sansani:रोहित शेट्टी के दुश्मनों की 'खूनी शतरंज'!
Sansani:रोहित शेट्टी के दुश्मनों की 'खूनी शतरंज'! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: रिटायर्ड फौजी की 'खूनी सनक', पत्नी-बेटे की गोली मारकर हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
कानपुर: रिटायर्ड फौजी की 'खूनी सनक', पत्नी-बेटे की गोली मारकर हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
इंडिया
AI Impact Summit 2026: इमैनुएल मैक्रों पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे, PM मोदी से आज होगी मुलाकात? जानें 3 शेड्यूल
इमैनुएल मैक्रों पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे, PM मोदी से आज होगी मुलाकात? जानें 3 शेड्यूल
क्रिकेट
अक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ
अक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
जम्मू और कश्मीर
जम्मू: बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग फरार, पुलिसकर्मियों को भी किया घायल
जम्मू: बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग फरार, पुलिसकर्मियों को भी किया घायल
जनरल नॉलेज
Vietnam Birthdays: वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?
वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget