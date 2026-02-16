हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अरे बाप रे! आग की तरह तप रहा आपका फोन? ये 5 मिनट वाला सीक्रेट तरीका तुरंत करेगा ठंडा

अरे बाप रे! आग की तरह तप रहा आपका फोन? ये 5 मिनट वाला सीक्रेट तरीका तुरंत करेगा ठंडा

आजकल स्मार्टफोन हमारे रोज के कामों का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है. गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, रील्स देखना, वीडियो कॉल या लगातार इंटरनेट इस्तेमाल इन सब वजहों से फोन का प्रोसेसर लगातार काम करता रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 16 Feb 2026 01:53 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: आजकल स्मार्टफोन हमारे रोजमर्रा के कामों का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है. गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, रील्स देखना, वीडियो कॉल या लगातार इंटरनेट इस्तेमाल इन सब वजहों से फोन का प्रोसेसर लगातार काम करता रहता है. जब डिवाइस पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ता है या बैकग्राउंड में कई ऐप्स एक साथ चल रहे होते हैं तो फोन तेजी से गरम होने लगता है. कई बार तेज धूप में इस्तेमाल करना या लोकल चार्जर लगाना भी ओवरहीटिंग की वजह बन जाता है.

5 मिनट में फोन ठंडा करने का सही तरीका

अगर आपका फोन अचानक बहुत गरम हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले उसे इस्तेमाल करना बंद करें और स्क्रीन ऑफ कर दें. इससे प्रोसेसर को आराम मिलेगा. इसके बाद फोन का कवर हटा दें. मोटे बैक कवर गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं जिससे तापमान और बढ़ सकता है.

फोन को ठंडी और हवादार जगह पर रखें, लेकिन ध्यान रखें कि उसे फ्रिज या फ्रीजर में बिल्कुल न रखें. अचानक ज्यादा ठंडक से अंदर नमी बन सकती है जो डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकती है. अगर चार्जिंग के दौरान फोन गरम हुआ है तो तुरंत चार्जर निकाल दें. साथ ही, ओरिजिनल या ब्रांडेड चार्जर का ही इस्तेमाल करें. आप चाहें तो एयरप्लेन मोड ऑन कर सकते हैं. इससे नेटवर्क, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसी सर्विस बंद हो जाएंगी और फोन जल्दी ठंडा होगा.

ये गलतियां बिल्कुल न करें

कई लोग गरम फोन को ठंडा करने के लिए उसे फ्रिज में रख देते हैं या ठंडे पानी के पास रख देते हैं. यह सबसे बड़ी गलती है. अचानक तापमान बदलने से फोन के अंदर कंडेनसेशन हो सकता है जिससे मदरबोर्ड खराब होने का खतरा रहता है. फोन गरम होने पर हैवी गेम या वीडियो एडिटिंग जैसे काम तुरंत बंद कर दें. लगातार इस्तेमाल से बैटरी और प्रोसेसर दोनों पर बुरा असर पड़ता है.

भविष्य में ओवरहीटिंग से कैसे बचें?

फोन को हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पर रखें क्योंकि अपडेट में अक्सर परफॉर्मेंस सुधार और बग फिक्स शामिल होते हैं. अनावश्यक ऐप्स को हटाएं और बैकग्राउंड ऐप्स को नियमित रूप से क्लियर करें. सीधी धूप में लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल न करें. साथ ही, सस्ती और लोकल एक्सेसरीज़ से बचें. अगर आपका फोन बार-बार जरूरत से ज्यादा गरम हो रहा है तो यह बैटरी या हार्डवेयर की समस्या भी हो सकती है. ऐसे में अधिकृत सर्विस सेंटर पर जांच कराना बेहतर रहेगा.

फोन का हल्का गरम होना सामान्य है लेकिन जरूरत से ज्यादा तापमान को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. सही तरीके अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन को सुरक्षित और लंबे समय तक बेहतर हालत में रख सकते हैं.

Published at : 16 Feb 2026 01:53 PM (IST)
