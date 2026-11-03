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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTemple Wearable : फिटनेस ट्रैकिंग में टक्कर? Temple ने Apple Watch और Garmin को दी चुनौती

Temple Wearable : फिटनेस ट्रैकिंग में टक्कर? Temple ने Apple Watch और Garmin को दी चुनौती

Zomato के फाउंडर दीपिंदर गोयल की कंपनी Temple ने हार्ट रेट ट्रैकिंग को लेकर Apple Watch, Garmin और WHOOP जैसे बड़े ब्रांड्स को चुनौती दी है. जानिए Temple की स्टडी में क्या सामने आया

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Nov 2026 06:24 PM (IST)
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  • तेज एक्सरसाइज के दौरान भी टेम्पल अन्य डिवाइस से आगे.

Temple Wearable : आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड जैसे डिवाइस लोगों को उनकी सेहत से जुड़ी कई जानकारियां देते हैं. इनमें हार्ट रेट की सही जानकारी सबसे जरूरी फीचर्स में से एक है. इसी बीच Zomato के फाउंडर दीपिंदर गोयल की कंपनी Temple ने अपने फिटनेस वियरेबल को लेकर एक बड़ा दावा किया है.

कंपनी का कहना है कि उसका डिवाइस दिल की धड़कनों यानी हार्ट रेट को मापने में Apple Watch, WHOOP और Garmin जैसे जाने-माने फिटनेस गैजेट्स से ज्यादा सटीक जानकारी देता है, हालांकि अभी कंपनी के इस दावे की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है. ये आंकड़े Temple ने अपनी ही स्टडी के आधार पर जारी किए हैं. फिलहाल दूसरे विशेषज्ञों और संस्थाओं की ओर से भी इस डिवाइस की जांच की जा रही है. इन जांचों के नतीजे आने के बाद ही साफ होगा कि Temple का वियरेबल असल में हार्ट रेट मापने में कितना सटीक है.

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Apple Watch समेत पांच डिवाइस से हुई तुलना

दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Temple की एक रिसर्च के नतीजे शेयर किए. इस स्टडी में कंपनी के वियरेबल की तुलना पांच दूसरे फिटनेस डिवाइस से की गई. इनमें Apple Watch Series 12, Fitbit Air, WHOOP MG, Garmin Forerunner 970 और Oura Ring 5 शामिल हैं. गोयल के मुताबिक, हार्ट रेट की सटीकता के मामले में बाकी सभी डिवाइस Temple से पीछे रहे.

किस वियरेबल ने कितनी सटीक बताई हार्ट रेट?
 
रिसर्च में देखा गया कि हार्ट रेट बताने में हर डिवाइस से औसतन कितनी गलती हुई. इसके लिए धड़कनों की संख्या में अंतर को BPM यानी बीट्स प्रति मिनट के हिसाब से मापा गया. इसमें Temple का एरर 1.18 BPM दर्ज हुआ. वहीं Apple Watch Series 12 में यह 1.94 BPM, Fitbit Air में 2.96 BPM, WHOOP MG में 3.14 BPM और Garmin Forerunner 970 में 3.18 BPM रहा. Oura Ring 5 का आंकड़ा 5.21 BPM दर्ज किया गया.

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तेज एक्सरसाइज में भी Temple आगे 

स्टडी में यह भी जांचा गया कि ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज के दौरान डिवाइस कितनी सही हार्ट रेट बताता है. इस दौरान Temple का Zone 4 और Zone 5 में औसत एरर 1.16 BPM रहा. वहीं Zone 5 में यह घटकर 0.95 BPM पर आ गया. रिसर्च के मुताबिक, एक्सरसाइज के दौरान Temple की सिर्फ 1.8 फीसदी रीडिंग में हार्ट रेट का अंतर 5 BPM से ज्यादा था. जबकि बाकी डिवाइस में ऐसी रीडिंग का आंकड़ा 9 से 36.1 फीसदी के बीच रहा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 06:24 PM (IST)
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