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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन, बैठक जारी

हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन, बैठक जारी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों ही नेता गर्मजोशी से मिले.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 11 Sep 2026 04:05 PM (IST)
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ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों ही नेता दिल्ली के भारत मंडपम में गर्मजोशी से मिले. दोनों ने हाथ मिलाए और गले लगाया. पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को तिरुक्कुरल किताब का रूसी अनुवाद भेंट किया.

पीएम मोदी और पुतिन के बीच व्यापार, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, आर्थिक सहयोग, परिवहन और कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे पर हो रही है. पुतिन और मोदी ऐसे समय में मिले हैं जब दुनिया में दो बड़े रूस-यूक्रेन और ईरान-यूएस युद्ध चल रहे हैं. माना जा रहा है कि दोनों नेता युद्ध के मौजूदा हालात और दुनिया में बदलते रणनीतिक समीकरण पर चर्चा करेंगे.

पुतिन के एजेंडे में भारत को Su-57 लड़ाकू विमान देने का मुद्दा भी शामिल है.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 11 Sep 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Vladimir Putin BRICS PM Modi DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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