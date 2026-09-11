हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन, बैठक जारी

ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों ही नेता दिल्ली के भारत मंडपम में गर्मजोशी से मिले. दोनों ने हाथ मिलाए और गले लगाया. पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को तिरुक्कुरल किताब का रूसी अनुवाद भेंट किया.

पीएम मोदी और पुतिन के बीच व्यापार, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, आर्थिक सहयोग, परिवहन और कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे पर हो रही है. पुतिन और मोदी ऐसे समय में मिले हैं जब दुनिया में दो बड़े रूस-यूक्रेन और ईरान-यूएस युद्ध चल रहे हैं. माना जा रहा है कि दोनों नेता युद्ध के मौजूदा हालात और दुनिया में बदलते रणनीतिक समीकरण पर चर्चा करेंगे.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold a bilateral meeting on the sidelines of BRICS Summit 2026.



(Video Source: DD News) pic.twitter.com/KhlCIatMI2 — ANI (@ANI) September 11, 2026

पुतिन के एजेंडे में भारत को Su-57 लड़ाकू विमान देने का मुद्दा भी शामिल है.