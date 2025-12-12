Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने एआई को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि एआई के कारण समाज में बड़ी परेशानी आएगी और इससे पार होना होगा. उन्होंने कहा कि एआई के कारण जॉब मार्केट पर भी बहुत असर पड़ेगा और इस कारण कई नौकरियां पूरी तरह बदल जाएगी. उनका मानना है कि एआई के चलते कोई भी नौकरी सुरक्षित नहीं है और यह टेक्नोलॉजी उनकी नौकरी भी खा सकती है.

लोगों को नई हकीकत समझनी पड़ेगी- पिचई

पिचई ने कहा कि एआई के कारण समाज और नौकरियों पर बहुत असर पड़ेगा और लोगों को यह हकीकत समझनी पड़ेगी. बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब पिचई ने एआई के कारण नौकरियों पर खतरे की बात की है. इससे पहले भी वह कह चुके हैं कि एंट्री लेवल के साथ-साथ टॉप लेवल नौकरियां भी एआई के कारण खतरे में है. उन्होंने कहा कि सीईओ का काम करना एआई के लिए सबसे आसान कामों में से एक होगा. एंथ्रोपिक के चीफ साइंटिस्ट जेरेड कपलान भी ऐसा अंदेशा जता चुके हैं. उनकी मानें तो अगले दो-तीन सालों में एआई अधिकतर व्हाइट कॉलर जॉब यानी ऑफिस वाले काम करने लगेगी.

कई एक्सपर्ट्स जता चुके ऐसी चिंता

कई टेक एक्सपर्ट्स और कंपनियों के प्रमुख इस बात को बता चुके हैं कि एआई के कारण बड़े स्तर पर बदलाव होगा और लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ सकती है. कंप्यूटर साइंटिस्ट और एआई एक्सपर्ट स्टुअर्ट रसेल ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि एआई के कारण जल्द ही 80 प्रतिशत नौकरियां खत्म हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम अधिकतर वो चीजें कर रहा है, जिसे हम काम कहते हैं. इससे कोई भी सुरक्षित नहीं है और एआई सीईओ की भी जगह ले सकती है. रसेल के मुताबिक, सर्जन जैसी स्पेशलाइज्ड और सिक्योर नौकरी की जगह भी एआई ले सकती है. एक रोबोट को कुछ ही मिनटों में सिखाया जा सकता है कि सर्जरी कैसी करनी है और यह इंसानों से बेहतर सर्जरी कर देगा.

ये भी पढ़ें-

हैकर्स की नई चाल, चैटजीपीटी और ग्रोक से करवा रहे अपना काम, आप पर भी है खतरा!