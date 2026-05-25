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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPower Bank में नहीं रहेगा आग लगने का खतरा, Solid-State Battery वाली टेक्नोलॉजी बदल देगी गेम

Power Bank में नहीं रहेगा आग लगने का खतरा, Solid-State Battery वाली टेक्नोलॉजी बदल देगी गेम

Solid-State Battery Power Banks: लिथियम-आयन पावर बैंक में आग लगने का खतरा रहता है. अब नए सॉलिड-स्टेट बैटरी वाले पावर बैंक आए हैं, जो इस खतरे को बहुत हद तक कम कर देते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 May 2026 10:51 AM (IST)
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  • सॉलिड-स्टेट बैटरी वाले पावर बैंक आग लगने के खतरे को कम करते हैं।
  • ये पावर बैंक जल्दी चार्ज होते हैं और अधिक पावर होल्ड करते हैं।
  • सॉलिड-स्टेट पावर बैंक लिथियम-आयन की तुलना में अधिक टिकाऊ और सुरक्षित हैं।
  • इनकी कीमत अधिक है और मैटेलिक क्रैक का खतरा थोड़ा रहता है।

Solid-State Battery Power Banks: पावर बैंक एक बड़े काम की एक्सेसरी है. यह पास होने पर फोन के डिस्चार्ज होने की टेंशन नहीं रहती. आप चाहें पहाड़ों में हों या समुद्र किनारे, पावर बैंक की मदद से अपने फोन को आसानी से चार्ज कर सकते हैं. पावर बैंक के फायदे बहुत हैं, लेकिन इससे सेफ्टी की चिंता भी जुड़ी हुई है. मार्केट में मौजूद पावर बैंक लिथियम-आयन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो जल्दी आग पकड़ सकती है. हालिया समय में प्लेन में पावर बैंक में आग लगने की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं. अब सॉलिड स्टेट बैटरी वाले पावर बैंक आ गए हैं, जो सुरक्षा की चिंता को दूर कर सकते हैं और इसके कई और भी फायदे हैं.

कैसे काम करते हैं Solid-State Battery Power Banks?

ट्रेडिशनल रिचार्जेबल बैटरी लिक्विड और जेल इलेक्ट्रॉलाइट की मदद से इलेक्ट्रॉड्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है. इससे उलट सॉलिड स्टेट बैटरी में कंपोजिट कंपाउंड वाले सॉलिड मैट्रिक्स को यूज किया जाता है. सॉलिड स्टेट बैटरी में सेरेमिक, सल्फाइड और पॉलीमर्स आदि का यूज किया जाता है, जिनमें आग लगने का खतरा कम रहता है.

क्या हैं Solid-State Battery Power Banks के फायदे?

सॉलिड-स्टेट बैटरी वाले पावर बैंक में आग लगने का खतरा बहुत कम है. इसके अलावा सॉलिड-स्टेट बैटरी में फुलावट नहीं आती, जिस कारण ये लिथिमय-आयन बैटरी की तुलना में काफी लंबी चलती हैं. यही वजह है कि इन्हें पब्लिक यूज के लिए ज्यादा सेफ माना जा रहा है. सेफ्टी के अलावा फायदों की बात करें तो सॉलिड-स्टेट बैटरी जल्दी चार्ज होती हैं और ये नॉर्मल बैटरी की तुलना में ज्यादा पावर को होल्ड कर सकती है. इस कारण कंपनियां छोटे साइज वाले पावर बैंक में ज्यादा कैपेसिटी ऑफर कर सकती हैं. 

Solid-State Battery Power Banks के कुछ नुकसान भी हैं

सॉलिड-स्टेट बैटरी के भी बाकी चीजों के तरह दो पहलू हैं. लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में इसके खूब फायदे हैं, लेकिन नुकसान को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है. सॉलिड-स्टेट बैटरी वाले पावर बैंक की कीमत लिथियम-आयन बैटरी वाले पावर बैंक से ज्यादा होती है. भले ही ये पावर बैंक सुरक्षित माने जा रहे हैं, लेकिन इन्हें भी 100 प्रतिशत भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है. इन पावर बैंक में मैटलिक क्रैक आने का खतरा रहता है, जिसे डेंड्राइट कहा जाता है. चार्जिंग के दौरान हाई इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये क्रैक्स आ सकती हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए अभी रिसर्च जारी है.

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Published at : 25 May 2026 10:50 AM (IST)
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