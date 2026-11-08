Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन गेमिंग में देरी राउटर से, गेमिंग राउटर समाधान.

खास QoS, Wi-Fi 6 तकनीक गेमिंग ट्रैफिक को प्राथमिकता देती.

बीमफॉर्मिंग, MU-MIMO तकनीकें सिग्नल केंद्रित कर प्रदर्शन बढ़ातीं.

महंगे गेमिंग राउटर केवल पेशेवर गेमर्स के लिए आवश्यक.

Gaming Router vs Normal Router : ऑनलाइन गेम खेलते समय कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक गेम अटकने लगता है. कभी दूसरे प्लेयर्स की मूवमेंट देर से दिखाई देती है, तो कभी आपके कमांड देने और गेम में उसका असर दिखने के बीच देरी होने लगती है. ऐसे में अक्सर लोग अपने इंटरनेट प्लान या कंप्यूटर को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कई बार परेशानी का कारण घर में लगा राउटर भी हो सकता है.

खासकर जब एक ही नेटवर्क से कई डिवाइस इंटरनेट यूज कर रहे हों. इसी समस्या को ध्यान में रखकर कंपनियां Gaming Router पेश करती हैं. ये सामान्य राउटर के मुकाबले गेमिंग ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज करने और कनेक्शन को स्थिर रखने के लिए बनाए जाते हैं, हालांकि हर इंटरनेट यूजर के लिए इन्हें खरीदना जरूरी नहीं है.

क्या होता है Gaming Router और कैसे करता है काम?

Gaming Router एक खास तरह का नेटवर्किंग डिवाइस है, जिसे ऑनलाइन गेमिंग के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन किया जाता है. इसमें Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 और मल्टी-बैंड कनेक्टिविटी जैसी तकनीकें मिल सकती हैं. कुछ मॉडल में ट्राई-बैंड या क्वाड-बैंड सपोर्ट भी दिया जाता है. इनका काम इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के साथ नेटवर्क पर चल रहे डेटा ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संभालना भी है. इसमें मिलने वाला Quality of Service यानी QoS फीचर गेमिंग ऐप्स के इंटरनेट ट्रैफिक को प्राथमिकता दे सकता है. इससे दूसरे डिवाइस पर डाउनलोडिंग या स्ट्रीमिंग चलने के दौरान गेमिंग कनेक्शन पर पड़ने वाला दबाव कम करने में मदद मिलती है. कुछ राउटर बैंडविड्थ का एक हिस्सा गेमिंग के लिए तय करने की सुविधा भी देते हैं.

गेमिंग राउटर के खास फीचर्स

गेमिंग राउटर में Beamforming तकनीक भी मिलती है. यह Wi-Fi सिग्नल को हर दिशा में फैलाने की जगह कनेक्टेड डिवाइस की तरफ फोकस करने में मदद करती है. वहीं Ping Heatmap और Geofencing जैसे फीचर्स की मदद से कम पिंग वाले गेमिंग सर्वर को चुनना और उनसे कनेक्शन को प्राथमिकता देना आसान हो सकता है. इसके अलावा MU-MIMO जैसी तकनीक एक साथ कई डिवाइस को नेटवर्क उपलब्ध कराने में मदद करती है. कुछ मॉडल में VPN सपोर्ट, फायरवॉल और DDoS अटैक से बचाव जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी दिए जाते हैं.

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Gaming Router खरीदना सही है?

Gaming Router में कई एडवांस फीचर्स जरूर मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमत भी सामान्य राउटर से काफी ज्यादा हो सकती है. अगर आप प्रोफेशनल या कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं करते और इंटरनेट का यूज वीडियो देखने, ब्राउजिंग या सामान्य ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए करते हैं, तो इतना महंगा राउटर खरीदना जरूरी नहीं है. ज्यादातर सामान्य राउटर भी इन कामों को आसानी से संभाल सकते हैं.

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