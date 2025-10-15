हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनियाभर के मोबाइल बाजारों में लौटी रौनक, इन स्मार्टफोन्स की सबसे ज्यादा डिमांड, ताजा रिपोर्ट आई सामने

दुनियाभर के मोबाइल बाजारों में लौटी रौनक, इन स्मार्टफोन्स की सबसे ज्यादा डिमांड, ताजा रिपोर्ट आई सामने

एक समय धीमी हो चुकी स्मार्टफोन मार्केट में फिर से नई जान आ गई है. टैरिफ और दूसरी अनिश्चितताओं के बीच ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में इजाफा देखा गया है.

15 Oct 2025 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

एक समय धीमी पड़ गई ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में फिर रौनक लौट आई है. ताजा आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में स्मार्टफोन शिपमेंट 2.6 प्रतिशत बढ़ी है और इसमें सबसे बड़ा हाथ प्रीमियम और फोल्डेबल फोन का है. इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की ताजा रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है. स्मार्टफोन मार्केट की दो सबसे बड़ी कंपनियों ऐप्पल और सैमसंग ने इस तिमाही शिपमेंट के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है. 

इन चुनौतियों के बावजूद बढ़ी शिपमेंट

इस बार आर्थिक अस्थिरता, महंगाई का दबाव, टैरिफ से जुड़े ऐलान और सप्लाई चैन की चुनौतियों के बावजूद शिपमेंट में इजाफा देखने को मिला है. जानकारों का कहना है कि एक्सचेंज स्कीम, ट्रेड-इन बोनस आदि से कंपनियों ने ग्राहकों को नए फोन खरीदने के लिए प्रेरित किया और इसी वजह से यह सेक्टर चुनौतियों के बावजूद मंदी से बचा रहा.

इन फोन्स की डिमांड सबसे ज्यादा

जुलाई-सितंबर तिमाही में ऐप्पल की आईफोन 17 सीरीज और सैमसंग के फोल्डेबल फोन की सबसे ज्यादा डिमांड रही. आईफोन 17 सीरीज के ऐप्पल को रिकॉर्ड प्री-ऑर्डर मिले थे और उसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा. दूसरी तरफ सैमसंग के गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 7 भी कंपनी के सबसे सफल फोल्डेबल डिवाइस बनकर उभरे हैं. इसके अलावा AI फीचर्स भी ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं. जिन कंपनियों के फोन में AI फीचर्स मिल रहे हैं, उनके ग्राहक ज्यादा जल्दी अपने फोन अपग्रेड कर रहे हैं.

शिपमेंट के मामले में सैमसंग सबसे आगे

सैमसंग ने सिंतबर में समाप्त हुई तिमाही में 61.4 मिलियन यूनिट्स शिप की है और यह इस मामले में सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. दूसरे नंबर पर ऐप्पल है. अमेरिकी कंपनी ने सालाना आधार पर 3 प्रतिशत की ग्रोथ की है और बीती तिमाही में कुल 58.6 मिलियन यूनिट डिलीवर की. ऐप्पल ने अपने इतिहास में पहली बार एक तिमाही में इतनी यूनिट्स शिप की है. 

एक बार चार्ज करने पर चलती ही जाएगी, Redmi Turbo 5 में मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी, जानें कब होगा लॉन्च

15 Oct 2025 10:34 AM (IST)
Smartphone Samsung Apple
विश्व
India Vs Bhutan: भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
