एक समय धीमी पड़ गई ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में फिर रौनक लौट आई है. ताजा आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में स्मार्टफोन शिपमेंट 2.6 प्रतिशत बढ़ी है और इसमें सबसे बड़ा हाथ प्रीमियम और फोल्डेबल फोन का है. इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की ताजा रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है. स्मार्टफोन मार्केट की दो सबसे बड़ी कंपनियों ऐप्पल और सैमसंग ने इस तिमाही शिपमेंट के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है.

इन चुनौतियों के बावजूद बढ़ी शिपमेंट

इस बार आर्थिक अस्थिरता, महंगाई का दबाव, टैरिफ से जुड़े ऐलान और सप्लाई चैन की चुनौतियों के बावजूद शिपमेंट में इजाफा देखने को मिला है. जानकारों का कहना है कि एक्सचेंज स्कीम, ट्रेड-इन बोनस आदि से कंपनियों ने ग्राहकों को नए फोन खरीदने के लिए प्रेरित किया और इसी वजह से यह सेक्टर चुनौतियों के बावजूद मंदी से बचा रहा.

इन फोन्स की डिमांड सबसे ज्यादा

जुलाई-सितंबर तिमाही में ऐप्पल की आईफोन 17 सीरीज और सैमसंग के फोल्डेबल फोन की सबसे ज्यादा डिमांड रही. आईफोन 17 सीरीज के ऐप्पल को रिकॉर्ड प्री-ऑर्डर मिले थे और उसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा. दूसरी तरफ सैमसंग के गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 7 भी कंपनी के सबसे सफल फोल्डेबल डिवाइस बनकर उभरे हैं. इसके अलावा AI फीचर्स भी ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं. जिन कंपनियों के फोन में AI फीचर्स मिल रहे हैं, उनके ग्राहक ज्यादा जल्दी अपने फोन अपग्रेड कर रहे हैं.

शिपमेंट के मामले में सैमसंग सबसे आगे

सैमसंग ने सिंतबर में समाप्त हुई तिमाही में 61.4 मिलियन यूनिट्स शिप की है और यह इस मामले में सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. दूसरे नंबर पर ऐप्पल है. अमेरिकी कंपनी ने सालाना आधार पर 3 प्रतिशत की ग्रोथ की है और बीती तिमाही में कुल 58.6 मिलियन यूनिट डिलीवर की. ऐप्पल ने अपने इतिहास में पहली बार एक तिमाही में इतनी यूनिट्स शिप की है.

