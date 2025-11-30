हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्मार्टफोन दिनभर गरम रहता है? Vapour Chamber Cooling का असली मतलब जानकर दंग रह जाएंगे

स्मार्टफोन दिनभर गरम रहता है? Vapour Chamber Cooling का असली मतलब जानकर दंग रह जाएंगे

आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या चैटिंग तक सीमित नहीं रहे. अब फोन में घंटों गेमिंग, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और मल्टीटास्किंग जैसी कई भारी गतिविधियां होती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 Nov 2025 12:51 PM (IST)
Vapour Chamber Cooling: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या चैटिंग तक सीमित नहीं रहे. अब फोन में घंटों गेमिंग, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और मल्टीटास्किंग जैसी कई भारी गतिविधियां होती हैं. ऐसे में फोन का गरम होना आम बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई आधुनिक स्मार्टफोन में एक ऐसी तकनीक लगाई जाती है जो इस गर्मी को तुरंत कंट्रोल कर देती है? इसे कहते हैं Vapour Chamber Cooling System. आइए समझते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है और क्यों आपके फोन के लिए जरूरी है.

Vapour Chamber Cooling क्या होता है?

Vapour Chamber Cooling एक खास तरह का हीट डिसिपेशन सिस्टम होता है जिसमें एक पतली सी धातु की चैंबर लगी होती है. इस चैंबर के अंदर बहुत कम मात्रा में द्रव (लिक्विड) भरा होता है. जैसे ही फोन के अंदर का तापमान बढ़ता है, यह द्रव भाप (वapor) में बदलकर गर्मी को फैलाता है और फिर दोबारा लिक्विड बन जाता है. यही साइकल दोहराते हुए मोबाइल को ठंडा रखता है.

कैसे करता है आपका फोन ठंडा?

जब हम गेम खेलते हैं या भारी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तब प्रोसेसर और GPU पर अधिक लोड पड़ता है. इससे फोन के अंदर हीट तेजी से बढ़ती है. Vapour Chamber इस गर्मी को फोन के एक छोटे हिस्से में रुकने नहीं देती. यह गर्मी को बड़े एरिया में फैला देती है जिससे डिवाइस जल्दी ठंडा हो जाता है और ओवरहीटिंग नहीं होती.

Vapour Chamber के फायदे

  • फोन गर्म न होने से गेमिंग स्मूद रहती है और प्रोसेसर थ्रॉटल नहीं करता.
  • ज्यादा तापमान बैटरी को नुकसान पहुंचाता है. यह सिस्टम बैटरी को सुरक्षित रखता है.
  • कम गर्मी मतलब कम हार्डवेयर स्ट्रेस.
  • डे-लॉन्ग स्क्रॉलिंग या वीडियो कॉलिंग में भी फोन सहज चलता है.

कौन-कौन से फोन में मिलता है Vapour Chamber Cooling?

आजकल ज्यादातर गेमिंग फोन, प्रीमियम स्मार्टफोन और कई मिड-रेंज डिवाइस में भी Vapour Chamber Cooling दिया जा रहा है. खासतौर पर हाई-पर्फॉर्मेंस चिपसेट वाले फोन्स जैसे Snapdragon 7, 8 सीरीज या Dimensity 8000, 9000 सीरीज वाले फोन में यह तकनीक आम हो गई है.

Published at : 30 Nov 2025 12:50 PM (IST)
TECH NEWS HINDI Vapour Chamber Cooling
