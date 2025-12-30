सिर्फ फोटो नहीं लेते, आपके फोन के कैमरा कर सकते हैं ये भी काम, जानकर रह जाएंगे दंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







फोन में लगे कैमरा का पहला यूज फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है. भले ही आप कैमरा ऐप यूज कर रहे हो या स्नैपचैट जैसी कोई दूसरी ऐप, कैमरा का ज्यादा यूज फोटो-वीडियो के लिए ही होता है. कम ही लोगों ने ध्यान दिया होगा कि फोटो-वीडियो ही कैमरा का एकमात्र यूज नहीं है. आजकल कैमरा की मदद से आप फोटो लेने के अलावा और भी कई काम कर सकते हैं. इनमें डॉक्यूमेंट स्कैन करने से लेकर कई दूसरे काम शामिल हैं. आइए इन पर एक नजर डालते हैं.

एआई चैटबॉट से चैटिंग

चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे एआई चैटबॉट्स में आजकल लाइव कैमरा शेयरिंग सपोर्ट मिलता है. इसमें यूजर कैमरा फीड की मदद से एआई चैटबॉट को विजुअल कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, जिससे वो बेहतर रिस्पॉन्स दे पाते हैं. उदाहरण के तौर पर आपको कोई ड्रेस पसंद करनी है तो कैमरा ऑन कर आप एआई चैटबॉट से उससे जुड़े सजेशन ले सकते हैं.

ट्रांसलेशन

कैमरा का इस्तेमाल टेक्स्ट ट्रांसलेशन के लिए भी किया जा सकता है. यह फीचर तब बड़ा काम आता है, जब आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं, जहां की आपको भाषा नहीं आती. आप कैमरा की मदद से दूसरी भाषा में लिखे साइन बोर्ड, मेनू और दूसरे डॉक्यूमेंट को आसानी से ट्रांसलेट कर समझ सकते हैं.

गूगल लेंस से सर्च

अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है या किसी पसंद आई चीज को इंटरनेट पर सर्च करना है तो आपको गूगल लेंस ओपन कर उस ऑब्जेक्ट की तरफ कैमरा घुमाना है. इससे उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंटरनेट पर मौजूद सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी. यह न सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की जानकारी देगी, बल्कि अवेलेबल होने पर उसे खरीदने के लिंक भी दिखा देगा.

डॉक्यूमेंट स्कैनिंग

डॉक्यूमेंट स्कैनिंग भी आजकल कैमरा का एक जरूरी यूज हो गया है. अब वो दिन गए, जब डॉक्यूमेंट करने के लिए बड़े स्कैनर की जरूरत पड़ती थी. अब डॉक्यूमेंट को केवल कैमरा के सामने रखना है और कुछ ही सेकंड में पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएगी. अलग-अलग ऐप्स की मदद से आप डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं.

