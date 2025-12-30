हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
4GB या 12GB RAM? स्मार्टफोन खरीदते वक्त ये सच्चाई जान ली तो एक भी रुपया फालतू खर्च नहीं होगा!

4GB या 12GB RAM? स्मार्टफोन खरीदते वक्त ये सच्चाई जान ली तो एक भी रुपया फालतू खर्च नहीं होगा!

Smartphone RAM: जब भी नया स्मार्टफोन खरीदने की बात आती है तो सबसे पहले RAM को लेकर कन्फ्यूजन होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 Dec 2025 03:26 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone RAM: जब भी नया स्मार्टफोन खरीदने की बात आती है तो सबसे पहले RAM को लेकर कन्फ्यूजन होता है. कई लोग मानते हैं कि जितनी ज्यादा RAM होगी, फोन उतना ही तेज चलेगा. इसी सोच के चलते कई बार जरूरत से ज्यादा RAM वाला फोन खरीद लिया जाता है जो जेब पर बेवजह भारी पड़ता है. असल में RAM का काम फोन में चल रहे ऐप्स और प्रोसेस को संभालना होता है ताकि मल्टीटास्किंग स्मूद रहे.

4GB RAM किन लोगों के लिए है सही?

अगर आपका इस्तेमाल कॉलिंग, WhatsApp, सोशल मीडिया, YouTube और हल्की ब्राउजिंग तक सीमित है तो 4GB RAM आज भी काफी हद तक काम चलाने लायक है. हल्के-फुल्के ऐप्स और सीमित मल्टीटास्किंग में फोन ठीक परफॉर्म करता है. हालांकि, जैसे-जैसे नए ऐप्स और अपडेट आते हैं 4GB RAM वाले फोन में थोड़ी स्लोनेस महसूस हो सकती है. फिर भी बजट यूजर्स और बेसिक जरूरतों के लिए यह विकल्प गलत नहीं है.

8GB RAM बनती है सबसे बैलेंस्ड चॉइस

आज के समय में 8GB RAM को सबसे संतुलित विकल्प माना जा सकता है. अगर आप सोशल मीडिया के साथ-साथ फोटो एडिटिंग, हल्की गेमिंग और एक साथ कई ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, तो 8GB RAM वाला फोन बिना अटके काम करता है. इसमें ऐप्स जल्दी बंद नहीं होते और फोन ज्यादा समय तक स्मूद बना रहता है. आम यूजर्स के लिए यह RAM भविष्य को ध्यान में रखकर भी एक सुरक्षित निवेश है.

12GB RAM क्या वाकई जरूरी है?

12GB RAM आमतौर पर पावर यूजर्स के लिए होती है. अगर आप हेवी गेमिंग करते हैं बड़े ग्राफिक्स वाले ऐप्स चलाते हैं या प्रोफेशनल लेवल पर वीडियो एडिटिंग जैसे काम करते हैं, तभी इतनी ज्यादा RAM का पूरा फायदा मिलता है. सामान्य इस्तेमाल में 12GB RAM का ज्यादा हिस्सा खाली ही रहता है, यानी आप ऐसे फीचर के पैसे चुका रहे होते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती.

सिर्फ RAM नहीं, सॉफ्टवेयर भी है अहम

यह समझना जरूरी है कि सिर्फ ज्यादा RAM होने से ही फोन फास्ट नहीं हो जाता. फोन का प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और स्टोरेज टाइप भी उतने ही मायने रखते हैं. कई बार अच्छी तरह ऑप्टिमाइज्ड 8GB RAM वाला फोन, खराब सॉफ्टवेयर वाले 12GB RAM फोन से बेहतर परफॉर्म करता है.

सही चुनाव कैसे करें?

स्मार्टफोन खरीदते वक्त अपनी जरूरतों को समझना सबसे जरूरी है. अगर आपका इस्तेमाल सामान्य है तो 8GB RAM से ज्यादा पर खर्च करना फिजूल साबित हो सकता है. सही RAM चुनकर आप न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं, बल्कि बेहतर परफॉर्मेंस का भी मजा ले सकते हैं.

Published at : 30 Dec 2025 03:26 PM (IST)
Smartphone Tips RAM TECH NEWS HINDI
