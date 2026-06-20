हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब डेटा सिर्फ दिखेगा नहीं, महसूस भी होगा! वैज्ञानिकों ने बनाया गजब का Smart Glove, जानें कैसे करता है काम

अब डेटा सिर्फ दिखेगा नहीं, महसूस भी होगा! वैज्ञानिकों ने बनाया गजब का Smart Glove, जानें कैसे करता है काम

Smart Glove: ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के शोधकर्ताओं ने ThermoPhy नाम का एक एक्सपेरिमेंटल स्मार्ट ग्लव तैयार किया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Jun 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • उंगलियों में हीटिंग तत्व, 3D मॉड्यूल डेटा का भौतिक रूप दिखाते हैं।

Smart Glove: आज की डिजिटल दुनिया में हम ज्यादातर जानकारी को स्क्रीन पर चार्ट, ग्राफ और आंकड़ों के रूप में देखते हैं. लेकिन सोचिए, अगर किसी दिन आप अपने डेटा को केवल देख ही नहीं बल्कि उसे महसूस भी कर सकें तो कैसा अनुभव होगा?

इसी सोच को हकीकत में बदलने की दिशा में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने एक अनोखा पहनने वाला ग्लव तैयार किया है. यह स्पेशल ग्लव डेटा को गर्माहट और टच के रूप में महसूस कराने में सक्षम है जिससे जानकारी को समझने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.

क्या है ThermoPhy ग्लव?

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के शोधकर्ताओं ने ThermoPhy नाम का एक एक्सपेरिमेंटल स्मार्ट ग्लव तैयार किया है. इसका मकसद डिजिटल जानकारी को केवल विजुअल फॉर्म में दिखाने के बजाय उसे महसूस कराने में बदलना है.

यह ग्लव टच, तापमान और छोटे ढांचों की मदद से डेटा को इस तरीके से पेश करता है कि यूजर्स उसे महसूस कर सकें. इससे जानकारी ज्यादा व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई लगती है.

उंगलियों में छिपी है गर्माहट की तकनीक

ग्लव के अंदर बेहद छोटे हीटिंग एलिमेंट लगाए गए हैं जो उंगलियों के आसपास कंट्रोल्ड टेंपरेचर पैदा करते हैं. यह गर्माहट केवल ग्लव पहनने वाले व्यक्ति को महसूस होती है. इस तकनीक की खास बात यह है कि यह एक साथ दो स्तरों पर जानकारी साझा कर सकती है. बाहरी हिस्से का डिजाइन सभी लोगों को दिखाई देता है जबकि तापमान के जरिए मिलने वाली जानकारी निजी रहती है.

कैसे काम करता है ये ग्लव?

जानकारी के मुताबिक, ThermoPhy ग्लव के बाहरी हिस्से पर छोटे 3D-प्रिंटेड मॉड्यूल लगाए जा सकते हैं. ये मॉड्यूल अलग-अलग प्रकार के चार्ट और ग्राफ का भौतिक रूप तैयार करते हैं जैसे बार चार्ट, लाइन ग्राफ या हीट मैप.

यूजर्स इन डिजाइनों को न केवल देख सकता है बल्कि छूकर भी समझ सकता है. इससे डेटा को समझने का अनुभव पहले के मुकाबले ज्यादा वास्तविक बन जाता है.

कम लागत में तैयार किया गया प्रोटोटाइप

शोधकर्ताओं ने इस ग्लव को काफी कम लागत में तैयार किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों की कीमत लगभग 28 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रखी गई है जिससे भविष्य में इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आसान हो सकता है.

हालांकि यह तकनीक अभी शुरुआती चरण में है लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में इसे ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ा जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

ChatGPT का बड़ा अपडेट! अब समय पर मिलेगा हर चीज का अलर्ट, जानिए कैसे काम करता है ये नया फीचर

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Smart Glove
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब डेटा सिर्फ दिखेगा नहीं, महसूस भी होगा! वैज्ञानिकों ने बनाया गजब का Smart Glove, जानें कैसे करता है काम
अब डेटा सिर्फ दिखेगा नहीं, महसूस भी होगा! वैज्ञानिकों ने बनाया गजब का Smart Glove, जानें कैसे करता है काम
टेक्नोलॉजी
Mobile Hacking Signs: कैसे पता करें कि आपका फोन हो गया हैक? ये टिप्स दूर कर देंगे आपकी दिक्कत
कैसे पता करें कि आपका फोन हो गया हैक? ये टिप्स दूर कर देंगे आपकी दिक्कत
टेक्नोलॉजी
सिर्फ WhatsApp नहीं! फोन की लगभग हर ऐप ट्रैक कर रही है आपकी एक्टिविटी, जानें कैसे करें बंद
सिर्फ WhatsApp नहीं! फोन की लगभग हर ऐप ट्रैक कर रही है आपकी एक्टिविटी, जानें कैसे करें बंद
टेक्नोलॉजी
पुराना फोन बेचना चाहते हैं भारतीय! लेकिन 70% लोग इस एक डर की वजह से रुक जाते हैं, जानें पूरी जानकारी
पुराना फोन बेचना चाहते हैं भारतीय! लेकिन 70% लोग इस एक डर की वजह से रुक जाते हैं, जानें पूरी जानकारी
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
बिहार
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
इंडिया
Pawanraje Nimbalkar Murder Case: पवनराजे निंबालकर मर्डर केस में CBI का बड़ा फैसला, बरी आदेश को हाई कोर्ट में देगी चुनौती
पवनराजे निंबालकर मर्डर केस में CBI का बड़ा फैसला, बरी करने के आदेश को हाई कोर्ट में देगी चुनौती
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
टेक्नोलॉजी
पुराना फोन बेचना चाहते हैं भारतीय! लेकिन 70% लोग इस एक डर की वजह से रुक जाते हैं, जानें पूरी जानकारी
पुराना फोन बेचना चाहते हैं भारतीय! लेकिन 70% लोग इस एक डर की वजह से रुक जाते हैं, जानें पूरी जानकारी
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget