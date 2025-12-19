Galaxy S26 Ultra छुड़ा देगा बाकियों का पसीना, इन धाकड़ अपग्रेड के साथ होगा लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसे अगले साल जनवरी-फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है. इस सीरीज के फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S26 Ultra को लेकर पहले ही कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं. अब एक ताजा लीक में जो जानकारी मिली है, उससे यह तस्वीर साफ हो गई है कि यह कई धाकड़ अपग्रेड के साथ लॉन्च होने वाला है. सीरीज के सबसे दमदार फोन में नया डिजाइन, नई चिप और कई दूसरे फीचर्स मिलने वाले हैं.

Galaxy S26 Ultra में मिलेगा यह चिपसेट

सैमसंग अपने फ्लैगशिप डिवाइस में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का यूज करेगी. इस फोन को सभी मार्केट्स में इसी चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा. सीरीज के बाकी डिवाइस मार्केट के हिसाब से एक्सिनोस या स्नैपड्रेगन प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकते हैं.

बेहतर चार्जिंग स्पीड

Galaxy S26 Ultra की चार्जर स्पीड को भी अपग्रेड किया जा रहा है यह फोन 60W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जबकि S25 Ultra केवल 45W चार्जिंग को सपोर्ट करता है. साथ ही इसमें फुल Qi2 सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे इसे पावर बैंक, मैग्नेटिक चार्जिंग स्टैंड और कार माउंट आदि पर भी चार्ज किया जा सकेगा.

नया डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले

अपकमिंग फोन के डिजाइन में भी थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके कॉर्नर पहले से ज्यादा राउंड किए जाएंगे और नया कैमरा आईलैंड भी मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा सैमसंग इस फोन में प्राइवेसी डिस्प्ले भी देगी. इसकी मदद से यूजर के आसपास बैठे लोग स्क्रीन पर चल रहे कंटेट को नहीं देख पाएंगे.

मेन कैमरा के लिए बड़ा अपर्चर

Galaxy S26 Ultra में 200MP का मेन कैमरा मिलेगा, जो बड़े F/1.4 अपर्चर के साथ आएगा. बड़े अपर्चर के कारण ज्यादा लाइट एंटर हो पाएगी और यूजर कम रोशनी में भी शानदार फोटो क्लिक कर सकेंगे. इसके अलावा इसके चाइनीज वेरिएंट में फुल सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलने की भी उम्मीद है.

