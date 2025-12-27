हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअजीब मुश्किल में सैमसंग! Galaxy S26 सीरीज के प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही है कंपनी, इस वजह से आ रहीं दिक्कतें

अजीब मुश्किल में सैमसंग! Galaxy S26 सीरीज के प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही है कंपनी, इस वजह से आ रहीं दिक्कतें

Galaxy S26 सीरीज की लॉन्चिंग में अभी ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, लेकिन कंपनी अभी तक इसकी कीमत डिसाइड नहीं कर पाई है. हालांकि, लागत बढने के कारण दाम बढ़ने की पूरी संभावना है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Dec 2025 10:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग अगले साल की शुरुआत में अपनी Galaxy S26 लाइनअप को लॉन्च करने वाली है, लेकिन अभी तक इसके मॉडल की कीमत फाइनल नहीं कर पाई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मेमोरी चिप और दूसरे पार्ट्स की महंगी कीमत के सैमसंग की लागत बढ़ी है, लेकिन वह अपकमिंग सीरीज की कीमत नहीं बढ़ाना चाहती है. ऐसा करने से बिक्री पर असर पड़ सकता है, वहीं अगर वही कीमत नहीं बढ़ाती है तो उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी तैयार नहीं दिख रही है.

ट्राईफोल्ड को भी घाटे में बेच रही है कंपनी

हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमसंग अपने पहले ट्राईफोल्ड फोन Galaxy Z TriFold को भी घाटे में बेच रही है. असल में इस फोन बनाने की लागत उसकी कीमत से ज्यादा है. चूंकि इसकी कम यूनिट्स बिक रही है, इसलिए सैमसंग यह रिस्क उठा रही है. गैलेक्सी S26 सीरीज के साथ वह ऐसा नहीं कर सकती. फोन की लागत बढ़ने के कारण अब सैमसंग कीमत को लेकर और विचार-विमर्श करने में जुटी हुई है. इसलिए माना जा रहा है कि अपकमिंग सीरीज की कीमत फाइनल होने में अभी थोड़ा समय और लग सकता है.

इन कारणों से बढ़ी लागत

सैमसंग को मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमत से जूझना पड़ रहा है और अगले साल इनके दाम 30-40 प्रतिशत और बढ़ सकते हैं. इसके अलावा कंपनी अपने Exynos चिपसेट के भरोसे नहीं रह सकती और उसे क्वालकॉम से Snapdragon प्रोसेसर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. चिपसेट के अलावा OLED डिस्प्ले भी महंगे होते जा रहे हैं. अब इनकी सप्लाई के लिए सैमसंग एक चाइनीज कंपनी से बातचीत कर रही है. बता दें कि सैमसंग के अलावा दूसरी कंपनियों पर भी महंगाई की मार पड़ी है और शाओमी बढ़ी हुई कीमत पर अपने अपकमिंग फोन बेचने की प्लानिंग बना रही है.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp में आ रहा बड़े कमाल का फीचर, स्टेटस के लिए एआई से एडिट कर सकेंगे फोटो, दूसरी ऐप्स की जरूरत खत्म

Published at : 27 Dec 2025 10:21 AM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS Galaxy S26 Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Cold Wave: पहाड़ो से मैदान तक ठंड का कहर , IMD ने इन राज्यों में जारी की चेतावनी | Weather Alert
Salman Khan Birthday: सलमान खान ने धूमधाम से मनाया 60वां बर्थडे, ये बड़ी हस्तियां हुईं शामिल | ABP
Rajasthan के बाद अब UP में खाप का नया फरमान, बच्चों को मोबाइल दिया तो होगी सख्त कार्रवाई
Cold Wave: उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी | Weather | IMD Alert | Breaking
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
जनरल नॉलेज
बिकिनी पहनी या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान, यहां पर्यटकों के लिए बड़े अजीब हैं नियम
बिकिनी पहनी या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान, यहां पर्यटकों के लिए बड़े अजीब हैं नियम
हेल्थ
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे ज‍िनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे ज‍िनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget