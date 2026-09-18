सिनेमाघरों में आज करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की दायरा के साथ ही कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की वाइब रिलीज हुई है. वहीं कुछ हफ्ते पुरानी मिर्जापुर द मूवी और हनुमान अंश भी सिनेमाघरों में मौजूद हैं. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं कि ये नई और कुछ हफ्ते पुरानी फिल्में फ्राइडे को यानी 18 सितंबर को कितना कलेक्शन कर रही हैं. इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

दायरा डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Daayra Box Office Collection Day 1 Live Updates)

क्राइम थ्रिलर फिल्म दायरा सिनेमाघरों में 18 सितंबर यानी आज रिलीज हुई है. इसमें करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं फिल्म को मेघना गुलजार ने निर्देशित किया है. इसके पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो

दायरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 1 0.06 करोड़ (सुबह 11 बजे तक) 7.0% कुल कलेक्शन 0.02 करोड़

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15( Mirzapur The Movie Box Office Day 15 Live Updates)

पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर द मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं इस दौरान इस फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया है और 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट भी कमा लिया है. अब ये तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. इसी के साथ इसके 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे के कलेक्शन की बात करें तो

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 15 0.08करोड़ (सुबह 11 बजे तक) 8.0% कुल कलेक्शन 203.51 करोड़

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हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 43 ( Hanuman Ansh Box Office Collection Day 43 Live Updates)

नीम करौली बाबा पर बनी हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में 6 हफ्ते पूरे कर लिए हैं. इस दौरान इस फिल्म ने होश उड़ा देने वाला परफॉर्म किया है. बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन चुकी हनुमान अंश अब सातवें हफ्ते में एंट्री कर गई है. इसी के साथ इसके 43वें दिन यानी 7वें फ्राइडे के कलेक्शन की बात करें तो

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 43 0.18 करोड़ (सुबह 11 बजे तक) 10.0% कुल कलेक्शन 243.52 करोड़

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