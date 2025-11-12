आईफोन 18 प्रो को मिलेगा नया डिजाइन, बैटरी भी होगी दमदार, ताजा लीक्स में सामने आई ये जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कई सालों के बाद ऐप्पल ने इस बार अपने प्रो मॉडल्स को नए डिजाइन में पेश किया था. हालांकि, कई लोगों को यह डिजाइन पसंद नहीं आया. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो बता दें कि कंपनी 2026 में लॉन्च होने वाले आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को नए लुक में पेश कर सकती है. अपकमिंग प्रो मॉडल्स में एल्युमिनियम बॉडी और ग्लास पैनल के कलर कंट्रास्ट को कम कर एक ही शेड रखने की जानकारी सामने आ रही है.

आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में क्या बदलेगा?

आईफोन 17 प्रो मॉडल्स के रियर में वायरलेस चार्जिंग के लिए ग्लास पैनल दिया गया है. इसकी कलर टोन बॉडी कलर से थोड़ी अलग है. जिन लोगों को यह लुक पसंद नहीं आया, उनके लिए ऐप्पल बड़ा बदलाव करेगी. अपकमिंग मॉडल में कंट्रास्ट को कम कर बॉडी और ग्लास पैनल का कलर टोन सेम ही रखा जाएगा. इससे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स का रियर लुक मौजूदा 17 प्रो मॉडल से अलग हो जाएगा.

बड़ी बैटरी के साथ आएगा 18 प्रो मैक्स

बैटरी को लेकर आईफोन 17 प्रो पर ऐप्पल ने खास ध्यान दिया था और इन मॉडल्स को अपनी सबसे बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किया था. अब अगले साल आने वाले 18 प्रो मैक्स को और भी बड़ी बैटरी से लैस किया जा सकता है. लीक्स की मानें तो 18 प्रो मैक्स की मोटाई 17 प्रो मैक्स से ज्यादा होगी. इस बढ़े हुए स्पेस का इस्तेमाल बड़ी बैटरी देने के लिए किया जाएगा.

अंडर स्क्रीन फेसआईडी मिलने की उम्मीद

रियर डिजाइन और बड़ी बैटरी के अलावा अपकमिंग आईफोन को कई और शानदार फीचर से लैस किया जाएगा. बताया जा रहा है कि आईफोन 18 सीरीज में कंपनी अंडर डिस्पले फेसआईडी हो सकती है. इससे डायनामिक आईलैंड को छोटा बनाने में मदद मिलेगी. दरअसल, कंपनी 2027 में आईफोन की 20वीं एनिवर्सरी के मौके पर बिना कटआउट वाला फुल डिस्प्ले आईफोन लॉन्च करने की तैयारी में है और उसी सिलसिले में डायनामिक आईलैंड का साइज धीरे-धीरे छोटा किया जा रहा है.

