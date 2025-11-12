हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआईफोन 18 प्रो को मिलेगा नया डिजाइन, बैटरी भी होगी दमदार, ताजा लीक्स में सामने आई ये जानकारी

आईफोन 18 प्रो को मिलेगा नया डिजाइन, बैटरी भी होगी दमदार, ताजा लीक्स में सामने आई ये जानकारी

ऐप्पल अगले साल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स लॉन्च करेगी. इनके रियर में कलर टोन को सेम ही रखा जा सकता है. साथ ही नए मॉडल बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च होंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 10:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कई सालों के बाद ऐप्पल ने इस बार अपने प्रो मॉडल्स को नए डिजाइन में पेश किया था. हालांकि, कई लोगों को यह डिजाइन पसंद नहीं आया. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो बता दें कि कंपनी 2026 में लॉन्च होने वाले आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को नए लुक में पेश कर सकती है. अपकमिंग प्रो मॉडल्स में एल्युमिनियम बॉडी और ग्लास पैनल के कलर कंट्रास्ट को कम कर एक ही शेड रखने की जानकारी सामने आ रही है. 

आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में क्या बदलेगा?

आईफोन 17 प्रो मॉडल्स के रियर में वायरलेस चार्जिंग के लिए ग्लास पैनल दिया गया है. इसकी कलर टोन बॉडी कलर से थोड़ी अलग है. जिन लोगों को यह लुक पसंद नहीं आया, उनके लिए ऐप्पल बड़ा बदलाव करेगी. अपकमिंग मॉडल में कंट्रास्ट को कम कर बॉडी और ग्लास पैनल का कलर टोन सेम ही रखा जाएगा. इससे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स का रियर लुक मौजूदा 17 प्रो मॉडल से अलग हो जाएगा. 

बड़ी बैटरी के साथ आएगा 18 प्रो मैक्स

बैटरी को लेकर आईफोन 17 प्रो पर ऐप्पल ने खास ध्यान दिया था और इन मॉडल्स को अपनी सबसे बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किया था. अब अगले साल आने वाले 18 प्रो मैक्स को और भी बड़ी बैटरी से लैस किया जा सकता है. लीक्स की मानें तो 18 प्रो मैक्स की मोटाई 17 प्रो मैक्स से ज्यादा होगी. इस बढ़े हुए स्पेस का इस्तेमाल बड़ी बैटरी देने के लिए किया जाएगा. 

अंडर स्क्रीन फेसआईडी मिलने की उम्मीद

रियर डिजाइन और बड़ी बैटरी के अलावा अपकमिंग आईफोन को कई और शानदार फीचर से लैस किया जाएगा. बताया जा रहा है कि आईफोन 18 सीरीज में कंपनी अंडर डिस्पले फेसआईडी हो सकती है. इससे डायनामिक आईलैंड को छोटा बनाने में मदद मिलेगी. दरअसल, कंपनी 2027 में आईफोन की 20वीं एनिवर्सरी के मौके पर बिना कटआउट वाला फुल डिस्प्ले आईफोन लॉन्च करने की तैयारी में है और उसी सिलसिले में डायनामिक आईलैंड का साइज धीरे-धीरे छोटा किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

Moto X70 Air: भारत में आ रहा एक और पतला फोन, जानें फीचर और कब होगा लॉन्च

Published at : 12 Nov 2025 10:34 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 18 Series Iphone 18 Pro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
DNA सैंपल हो रहे मैच, दिल्ली ब्लास्ट केस का खुलेगा राज, 12 में से 8 मृतकों के सौंपे गए शव
DNA सैंपल हो रहे मैच, दिल्ली ब्लास्ट केस का खुलेगा राज, 12 में से 8 मृतकों के सौंपे गए शव
राजस्थान
Anta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल
अंता में नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? पत्रकारों का एग्जिट पोल
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DNA सैंपल हो रहे मैच, दिल्ली ब्लास्ट केस का खुलेगा राज, 12 में से 8 मृतकों के सौंपे गए शव
DNA सैंपल हो रहे मैच, दिल्ली ब्लास्ट केस का खुलेगा राज, 12 में से 8 मृतकों के सौंपे गए शव
राजस्थान
Anta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल
अंता में नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? पत्रकारों का एग्जिट पोल
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
ट्रेंडिंग
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget