Samsung Galaxy S25 Price के दाम हुए धड़ाम, यहां मिल रही है 20000 से ज्यादा की छूट
सैमसंग गैलेक्सी S25 अपने प्रीमियम लुक और दमदार फीचर्स के कारण खूब पसंद किया जाता है. अब इस फोन पर 20,000 रुपये से ज्यादा की छूट का फायदा उठाया जा सकता है.
नया स्मार्टफोन खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए अमेजन की दिवाली स्पेशल सेल में शानदार ऑफर्स चल रहे हैं. अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का दिवाली एडिशन अभी लाइव है और इसमे सैमसंग के फ्लैगशिप Galaxy S25 पर शानदार डील मिल रही है. इस डील का फायदा उठाकर 20 हजार रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है. प्रीमियम डिजाइन वाले इस स्मार्टफोन में कई दमदार फीचर मिलते हैं और यह डील इस फोन को खरीदने का सबसे शानदार मौका दे रही है. आइए फोन के फीचर्स और इस पर मिल रही डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.
Galaxy S25 में हैं एक से बढ़कर एक फीचर
यह फोन 6.2 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो एडेप्टिव 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में क्वालकाम का दमदार Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलता है, जिसे 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8 पर रन करता है और इसमें 4000mAh की बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
कैमरा भी दमदार
फोटोग्राफी के लिए इस फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसके रियर में 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10MP का टेलीफोटो लेंस लगा है, जो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो के लिए इसमें 12MP का कैमरा दिया गया है. यह फोन आइसी ब्लू, मिंट, नेवी, सिल्वर शैडो, पिंक गोल्ड और कोरल रेड आदि कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.
फोन पर मिल रही यह शानदार डील
इस साल की शुरुआत में 80,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ Galaxy S25 अमेजन पर लगभग 19,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 62,070 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से यह फोन खरीदने पर 1,862 रुपये का कैशबैक मिल रही है. इस तरह इस पर कुल छूट 20,000 रुपये से अधिक हो जाती है. इसके साथ फोन पर एक्सचेंज बोनस का फायदा भी उठाया जा सकता है.
