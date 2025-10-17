हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S25 Price के दाम हुए धड़ाम, यहां मिल रही है 20000 से ज्यादा की छूट

Samsung Galaxy S25 Price के दाम हुए धड़ाम, यहां मिल रही है 20000 से ज्यादा की छूट

सैमसंग गैलेक्सी S25 अपने प्रीमियम लुक और दमदार फीचर्स के कारण खूब पसंद किया जाता है. अब इस फोन पर 20,000 रुपये से ज्यादा की छूट का फायदा उठाया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 11:13 AM (IST)
Preferred Sources

नया स्मार्टफोन खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए अमेजन की दिवाली स्पेशल सेल में शानदार ऑफर्स चल रहे हैं. अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का दिवाली एडिशन अभी लाइव है और इसमे सैमसंग के फ्लैगशिप Galaxy S25 पर शानदार डील मिल रही है. इस डील का फायदा उठाकर 20 हजार रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है. प्रीमियम डिजाइन वाले इस स्मार्टफोन में कई दमदार फीचर मिलते हैं और यह डील इस फोन को खरीदने का सबसे शानदार मौका दे रही है. आइए फोन के फीचर्स और इस पर मिल रही डील के बारे में डिटेल से जानते हैं. 

Galaxy S25 में हैं एक से बढ़कर एक फीचर

यह फोन 6.2 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो एडेप्टिव 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में क्वालकाम का दमदार Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलता है, जिसे 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8 पर रन करता है और इसमें 4000mAh की बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कैमरा भी दमदार

फोटोग्राफी के लिए इस फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसके रियर में 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10MP का टेलीफोटो लेंस लगा है, जो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो के लिए इसमें 12MP का कैमरा दिया गया है. यह फोन आइसी ब्लू, मिंट, नेवी, सिल्वर शैडो, पिंक गोल्ड और कोरल रेड आदि कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

फोन पर मिल रही यह शानदार डील

इस साल की शुरुआत में 80,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ Galaxy S25 अमेजन पर लगभग 19,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 62,070 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से यह फोन खरीदने पर 1,862 रुपये का कैशबैक मिल रही है. इस तरह इस पर कुल छूट 20,000 रुपये से अधिक हो जाती है. इसके साथ फोन पर एक्सचेंज बोनस का फायदा भी उठाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

दिवाली पर iPhone 17 Pro खरीदने का सुनहरा मौका, एकदम से टूट गई कीमत, यहां मिल रही शानदार डील

Published at : 17 Oct 2025 11:13 AM (IST)
Tags :
Amazon Samsung Samsung Galaxy S25 TECH NEWS Phone Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
बॉलीवुड
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी, चिड़चिड़ापन भी....'
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी....'
जनरल नॉलेज
कौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?
कौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?
यूटिलिटी
क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट
क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट
ऑटो
नए अवतार में जल्द आ रही है Hyundai Exter Facelift, नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ होगी लॉन्च
नए अवतार में जल्द आ रही है Hyundai Exter Facelift, नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ होगी लॉन्च
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget