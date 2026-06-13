Samsung Galaxy S25 Edge या iPhone 17e? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू-फॉर-मनी किंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone का रीसेल बेहतर, Samsung 7 साल OS अपडेट देता।

iPhone 17e Vs Samsung Galaxy S25 Edge: भारत के स्मार्टफोन बाजार में Apple और Samsung की प्रतिस्पर्धा हमेशा चर्चा का विषय रहती है. दोनों कंपनियां प्रीमियम सेगमेंट में अलग-अलग तरह के अनुभव देने की कोशिश करती हैं. मार्च 2026 में लॉन्च हुआ iPhone 17e उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो फ्लैगशिप प्रदर्शन चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक कीमत नहीं चुकाना चाहते. वहीं Samsung Galaxy S25 Edge अपने बेहद पतले डिजाइन और दमदार कैमरा सिस्टम के कारण लोगों का ध्यान खींचता है. आइए जानते हैं कि 2026 में इनमें से कौन-सा फोन खरीदना ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Samsung Galaxy S25 Edge की सबसे बड़ी खासियत इसका अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन है. केवल 5.8mm मोटाई और 163 ग्राम वजन इसे बेहद हल्का और प्रीमियम बनाते हैं. फोन में टाइटेनियम फ्रेम और Gorilla Glass Victus 2 का इस्तेमाल किया गया है.

दूसरी ओर, iPhone 17e का डिजाइन ज्यादा पारंपरिक और उपयोगी नजर आता है. इसमें 7.8mm मोटाई वाला एल्युमिनियम फ्रेम, Ceramic Shield 2 फ्रंट ग्लास और ग्लास बैक दिया गया है. दोनों डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ आते हैं इसलिए पानी और धूल से सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है.

यदि आपको आकर्षक और बेहद पतला फोन पसंद है तो Galaxy S25 Edge बेहतर विकल्प हो सकता है. वहीं कॉम्पैक्ट और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक डिवाइस चाहने वालों को iPhone 17e पसंद आ सकता है.

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

iPhone 17e में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है जिसे Apple के नए A19 चिपसेट की ताकत मिलती है. फोन iOS 26 पर चलता है और AI से जुड़े कई एडवांस फीचर्स प्रदान करता है.

Galaxy S25 Edge में 6.7 इंच का बड़ा Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और 12GB LPDDR5X RAM मौजूद है.

कागज पर देखें तो Samsung का फोन डिस्प्ले और स्मूदनेस के मामले में आगे दिखाई देता है. 120Hz स्क्रीन के कारण स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव ज्यादा फ्लुइड महसूस होता है. हालांकि, नॉर्मल इस्तेमाल में दोनों फोन बेहद तेज और भरोसेमंद प्रदर्शन देते हैं.

कैमरा मुकाबला

फोटोग्राफी के मामले में Galaxy S25 Edge में 200MP का मुख्य कैमरा और 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है. यह 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम और 10x तक डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है. साथ ही 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मौजूद है.

वहीं iPhone 17e में 48MP Fusion कैमरा दिया गया है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन और 2x टेलीफोटो-क्वालिटी जूम की सुविधा मिलती है. वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए Dolby Vision सपोर्ट इसे खास बनाता है.

दिन की रोशनी में Samsung का 200MP कैमरा ज्यादा डिटेल कैप्चर कर सकता ह लेकिन Apple की इमेज प्रोसेसिंग और कलर बैलेंस तस्वीरों को अधिक प्राकृतिक और संतुलित बनाते हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में iPhone अब भी उद्योग के सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में गिना जाता है.

बैटरी, सॉफ्टवेयर और रीसेल वैल्यू

iPhone 17e एक बार चार्ज करने पर 26 घंटे तक वीडियो प्लेबैक देने का दावा करता है और 20W चार्जर की मदद से लगभग 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है.

Galaxy S25 Edge में 3,900mAh बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. हालांकि इसका बेहद पतला डिजाइन बैटरी क्षमता पर असर डालता है इसलिए बैकअप पारंपरिक फ्लैगशिप फोन जितना मजबूत नहीं माना जाता.

सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो Apple लंबे समय तक अपडेट देने के लिए जाना जाता है. दूसरी तरफ Samsung अब S25 सीरीज के लिए सात साल तक OS अपडेट देने का वादा कर रहा है जिससे दोनों कंपनियों के बीच का अंतर काफी कम हो गया है.

रीसेल वैल्यू के मामले में भारत में iPhone का रिकॉर्ड बेहतर रहा है. आमतौर पर दो-तीन साल बाद भी iPhone की कीमत Android फ्लैगशिप फोन की तुलना में ज्यादा बनी रहती है.

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