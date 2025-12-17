हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोबाइल यूजर्स को झटका! अगले साल से महंगे हो जाएंगे रिचार्ज प्लान, इतने प्रतिशत तक हो सकती है बढ़ोतरी, जानें वजह

मोबाइल यूजर्स को झटका! अगले साल से महंगे हो जाएंगे रिचार्ज प्लान, इतने प्रतिशत तक हो सकती है बढ़ोतरी, जानें वजह

देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए आने वाला समय थोड़ा भारी पड़ सकता है. हर महीने इंटरनेट और कॉलिंग पर सैकड़ों रुपये खर्च करने वाले मध्यम वर्ग को एक बार फिर झटका लगने की आशंका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Dec 2025 03:39 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Recharge Plan Price Hike: देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए आने वाला समय थोड़ा भारी पड़ सकता है. हर महीने इंटरनेट और कॉलिंग पर सैकड़ों रुपये खर्च करने वाले मध्यम वर्ग को एक बार फिर झटका लगने की आशंका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां 2026 में अपने 4G और 5G रिचार्ज प्लान की कीमतों में बड़ा इजाफा कर सकती हैं.

2026 में कितनी बढ़ सकती हैं रिचार्ज की कीमतें?

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टेनली की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतें 16 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं. पहले जहां माना जा रहा था कि बढ़ोतरी धीरे-धीरे होगी, अब संकेत मिल रहे हैं कि यह कदम उम्मीद से पहले और ज्यादा असर के साथ उठाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो 2026 मोबाइल यूज़र्स के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण साल साबित हो सकता है.

प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों पर पड़ेगा असर

संभावित कीमत बढ़ोतरी का असर सिर्फ किसी एक कैटेगरी तक सीमित नहीं रहेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के यूजर्स को महंगे प्लान का सामना करना पड़ सकता है. टेलीकॉम कंपनियां पहले ही सस्ते रिचार्ज ऑप्शन धीरे-धीरे बंद कर रही हैं और OTT जैसे बेनिफिट्स को सिर्फ महंगे प्लान तक सीमित किया जा रहा है.

अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो यह बीते आठ सालों में चौथी बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी होगी. इससे पहले 2019, 2021 और 2024 में भी मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ चुकी हैं.

Airtel को हो सकता है सबसे ज्यादा फायदा

महंगे रिचार्ज प्लान का सबसे बड़ा फायदा Airtel जैसी कंपनियों को मिल सकता है. रिपोर्ट का अनुमान है कि Airtel की औसत प्रति यूजर कमाई यानी ARPU आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ सकती है. बेहतर डेटा प्राइसिंग, पोस्टपेड यूज़र्स की संख्या में इजाफा और इंटरनेशनल रोमिंग की बढ़ती मांग इसके पीछे बड़ी वजहें हो सकती हैं. कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में Airtel का ARPU मौजूदा स्तर से काफी ऊपर जा सकता है जिससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और मजबूत होगी.

Jio और Airtel फिर क्यों बढ़ा सकते हैं दाम?

Reliance Jio और Airtel दोनों ने बीते वर्षों में 5G नेटवर्क पर भारी निवेश किया है. अब जब इनका बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और लागत का दबाव कुछ कम हुआ है तो कंपनियों के पास कीमतें बढ़ाने का सही मौका माना जा रहा है. बेहतर नेटवर्क क्वालिटी और तेज इंटरनेट स्पीड के बदले उपभोक्ताओं से ज्यादा शुल्क लिया जा सकता है.

यूजर्स को क्या करना चाहिए?

मोबाइल यूजर्स के लिए साफ संकेत है कि आने वाले समय में बेहतर नेटवर्क तो मिलेगा लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है. ऐसे में अपने मौजूदा प्लान की जरूरतों को समझना, अनावश्यक बेनिफिट्स वाले महंगे प्लान से बचना और सही समय पर रिचार्ज का फैसला लेना ज्यादा जरूरी हो जाएगा.

2026 में मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे होने की पूरी संभावना है. टेलीकॉम कंपनियां अपनी लागत और निवेश की भरपाई के लिए दाम बढ़ा सकती हैं जिसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा. बेहतर नेटवर्क और तेज इंटरनेट की कीमत अब यूज़र्स को ज्यादा चुकानी पड़ सकती है.

Published at : 17 Dec 2025 03:39 PM (IST)
