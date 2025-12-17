हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
10,000 से कम में परफॉर्मेंस का पावरहाउस! ये स्मार्टफोन देंगे तगड़ी स्पीड और दिनभर चलने वाली बैटरी, चेक करें लिस्ट

10,000 से कम में परफॉर्मेंस का पावरहाउस! ये स्मार्टफोन देंगे तगड़ी स्पीड और दिनभर चलने वाली बैटरी, चेक करें लिस्ट

Smartphone Under 10K: 2025 में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. भले ही प्रीमियम फोन्स ने सुर्खियां बटोरी हों लेकिन असली हलचल बजट सेगमेंट में दिखी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Dec 2025 11:48 AM (IST)
Smartphone Under 10K: 2025 में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. भले ही प्रीमियम फोन्स ने सुर्खियां बटोरी हों लेकिन असली हलचल बजट सेगमेंट में दिखी. POCO, Samsung और Motorola जैसे ब्रांड्स ने 10,000 रुपये से कम कीमत में ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च किए जिनमें पहले सिर्फ महंगे फोन्स में मिलने वाले फीचर्स देखने को मिलते थे. मजबूत परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और 5G सपोर्ट अब बजट यूजर्स के लिए भी हकीकत बन चुका है.

POCO M7 5G

POCO M7 5G साल 2025 के सबसे चर्चित बजट स्मार्टफोन्स में से एक रहा. इसमें 6.88 इंच की बड़ी HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. फोन में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है जो सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और कैजुअल गेमिंग जैसे कामों को आसानी से संभाल लेता है.

कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का मेन कैमरा दिया गया है जो रोजमर्रा की फोटोग्राफी के लिए अच्छा आउटपुट देता है. फ्रंट में 8MP का कैमरा वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए मौजूद है. 5,160mAh की बैटरी फोन को पूरे दिन चलाने में मदद करती है जिससे यह एक किफायती लेकिन भरोसेमंद 5G विकल्प बन जाता है. ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकॉर्ट पर इसके 6GB वेरिएंट की कीमत 9299 रुपये है.

Samsung Galaxy M06 5G

Samsung Galaxy M06 5G उन यूजर्स के लिए है जो स्मूद और स्थिर सॉफ्टवेयर अनुभव को प्राथमिकता देते हैं. इसमें 6.7 इंच की LCD स्क्रीन दी गई है जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 4GB रैम के साथ आता है जो डेली यूज के लिए संतुलित परफॉर्मेंस देता है.

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP + 2MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जबकि फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है. 5000mAh की बैटरी इसे दिनभर के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाती है. Samsung का One UI और लंबे समय तक मिलने वाला सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे एक सुरक्षित पसंद बनाता है. ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकॉर्ट पर इसके 128GB वेरिएंट की कीमत 9990 रुपये है

Moto G06 Power

Moto G06 Power उन लोगों के लिए खास है जिनके लिए बैटरी लाइफ सबसे अहम होती है. इस फोन में जबरदस्त 7,000mAh की बैटरी दी गई है जो भारी इस्तेमाल के बाद भी आसानी से एक से दो दिन तक चल सकती है. इसमें 6.88 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है और MediaTek Helio G81 Extreme प्रोसेसर के साथ 4GB रैम दी गई है.

फोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 8MP का वाइड-एंगल फ्रंट कैमरा मौजूद है. Moto का लगभग स्टॉक Android अनुभव इसे और भी खास बनाता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो साफ-सुथरा और बिना फालतू ऐप्स वाला इंटरफेस चाहते हैं. ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकॉर्ट पर इसके 64GB वेरिएंट की कीमत 7999 रुपये है

यह भी पढ़ें:

63 करोड़ पासवर्ड लीक! कहीं आपका अकाउंट भी तो खतरे में नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता, अभी जानें तरीका

Published at : 17 Dec 2025 11:48 AM (IST)
Samsung Motorola Smartphones Under 10K TECH NEWS HINDI
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget