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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI आपकी आवाज से क्या-क्या पहचान सकता है, Voice Cloning से कैसे बचें?

AI आपकी आवाज से क्या-क्या पहचान सकता है, Voice Cloning से कैसे बचें?

AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए अपराधी किसी की आवाज की नकल कर परिवार वालों को झूठी मुसीबत बताकर पैसे मांग सकते हैं. ऐसे फ्रॉड से बचने के आसान और जरूरी तरीकों की जानकारी यहां दी गई है.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 25 Aug 2026 10:13 AM (IST)
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आज के समय में AI का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि, इसके जितने फायदे हैं उतने ही इसके नुकसान बढ़ गए हैं. अक्सर हर किसी को अपने फोटो को लेकर चिंता लगी रहती है कि उसका कोई AI एडिट करके गलत इस्तेमाल न कर दे. जिस तरह से AI टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, उसी तरह आपको जानकर हैरानी होगी कि अब आपकी आवाज का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है.

बता दें कि आजकल AI टूल्स सिर्फ 3 से 30 सेकंड की ऑडियो क्लिप से ही किसी की भी आवाज कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम रील हो, पॉडकास्ट हो या कोई वॉइस नोट. यही वजह है कि आजकल AI Voice Cloning के जरिए फ्रॉड होने की घटना तेजी से बढ़ रही है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि AI आपकी आवाज की केवल 3 सेकंड से 30 सेकंड की क्लिप से क्या-क्या कर सकता है.

AI आपकी आवाज से क्या पहचान सकता है?

सबसे पहले आपको ये बात समझना जरूरी है कि AI के लिए आपकी आवाज केवल बोले हुए शब्द नहीं है बल्कि इसमें आपकी पूरी पहचान छिपी हुई होती है. एक रिसर्च में सामने आया कि AI बस आपकी 3 सेकंड की ऑडियो से कम से कम 85 प्रतिशत आपकी आवाज की कॉपी कर सकती है, और अगर कोई एक्सपर्ट हैकर हुआ तो कम से कम 95 प्रतिशत तक भी पहुंच सकता है.

इन सबके अलावा AI आपकी आवाज के टोन, बोलने की स्पीड, अंदाज और यहां तक कि आपकी हल्की सी हकलाहट को भी कॉपी कर सकता है. अब फ्रॉड बस यहीं तक नहीं रह गया है आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तो स्कैमर वीडियो कॉल पर भी आपकी आवाज और चेहरे की नकल करके "आप" बनकर बात कर सकते हैं, जिससे स्कैमर को पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है. यही कारण है कि एक स्टडी में पाया गया कि करीब 69 प्रतिशत भारतीय लोग असली और AI से बनी हुई आवाज के बीच फर्क नहीं कर पाते.

इस जानकारी के बाद ये समझना जरूरी है कि, लोग ये कैसे पहचानें कि उनके साथ स्कैम हो रहा है, तो ऐसे में आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक AI वॉइस स्कैम के शिकार हुए लगभग 83 प्रतिशत लोगों को पैसों का नुकसान झेलना पड़ा. ज्यादातर मामलों में स्कैमर किसी परिवार के सदस्य, बेटे-बेटी या रिश्तेदार की आवाज बनाकर रोते हुए फोन करते हैं और कहते हैं कि वे किसी मुसीबत में फंस गए हैं और उन्हें फौरन पैसों की जरूरत हैं, ऐसे में घर वाले घबरा जाते हैं और बिना कुछ सवाल किए सबसे पहले पैसे भेज देते हैं, इसमें खास बात ये है कि स्कैम के दौरान अपराधी कोई छोटी रकम नहीं मांगता है बल्कि उससे बड़ी रकम मांगता है जिससे घर वालों को लगता है कि उनका बच्चा सही में कोई बड़ी मुसीबत में फंसा है.

यह भी पढ़ेंः फोन में मौजूद वीडियो को Smart TV पर कैसे चलाएं? जानें ये आसान तरीका

Voice Cloning से बचने के आसान तरीके

ऐसे में हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता है कि इससे बचाव कैसे करें, तो ऐसे में एक्सपर्ट्स सबसे पहले सलाह देते हैं कि इस तरह की कॉल अगर आपके पास कभी भी आती है यानी अगर आपके बच्चे की आवाज में कोई रोता हुआ कॉल कर रहा है तो सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस कुछ आसान बातों का ध्यान रखने की जरूरत हैं. वे हैं

  • सबसे पहले और जरूरी तरीका है अपने परिवार के साथ सीक्रेट कोड वर्ड को तय कर लेना, जो सिर्फ आपके परिवार के सदस्य को पता हो. इससे ये फायदा होगा कि जब भी आपके परिवार का कोई आदमी पैसे मांगे तो परेशान और घबराने के बजाय सबसे पहले उससे वो सीक्रेट कोड पूछें.
  • दूसरा तरीका है कि आपको कभी भी स्कैमर आपके बच्चे की आवाज में दूसरे नंबर से कॉल करें तो ऐसे में घबराने की बजाय आप अपने बच्चे के असली नंबर पर कॉल करें. इससे आपको पता चल सकता है कि आपका बच्चा सही में कोई परेशानी में तो नहीं है.
  • इन सबके अलावा अगर हो सके तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखें इससे आपकी वॉइस नोट्स और आपकी ओरिजिनल आवाज हर किसी को नहीं दिखेगी.

अगर फिर भी आप स्कैम के शिकार हो जाते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे में आपको देरी किए बिना तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, और नहीं तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं.

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 10:13 AM (IST)
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