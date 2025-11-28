आईफोन वाले हो जाएं सावधान, iMessage पर टेक्स्ट किया तो हो सकता है कांड, वार्निंग जारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है. अमेरिकी अधिकारियों ने आईफोन यूजर्स को एक नए स्पाईवेयर के बारे में अलर्ट किया है, जो iMessage की चैट को लीक कर सकता है. इसके चलते यूजर्स को कुछ समय तक iMessage सर्विस के जरिए सेंसेटिव जानकारी वाले मैसेज न भेजने की सलाह दी गई है. सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने पाया कि यह पावरफुल स्पाईवेयर फोन में घुसकर प्राइवेट और यहां तक कि एनक्रिप्टेड चैट्स को भी पढ़ सकता है, जिससे आपकी जानकारी गलत हाथों में पहुंच सकती है.

इन यूजर्स को सावधान रहने की जरूरत

यह वार्निंग खासकर उन लोगों के लिए जारी की गई है, जिन पर सर्विलांस का ज्यादा खतरा रहता है. ऐसे लोगों में पत्रकार, राजनेता और संवेदनशील जानकारी रखने वाले दूसरे लोग शामिल होते हैं. फिर भी अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि सभी लोगों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है.

बहुत पावरफुल है नया स्पाईवेयर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्पाईवेयर किसी ऐप या लिंक के जरिए इंस्टॉल होने वाला नहीं है. यह एक बेहद एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है, जो सरकारों और बड़ी कंपनियो को बेचा जाता है. ये सॉफ्टवेयर यूजर की जानकारी के बिना उसके फोन में घुसते हैं. एक बार फोन में इंस्टॉल होने के बाद ये iMessage समेत सारे एनक्रिप्टेड मैसेज भी पढ़ सकते हैं. यह स्पाईवेयर ऐप्पल के सिक्योरिटी सिस्टम को भी बायपास कर यूजर के मैसेज पढ़ सकता है. इसे देखते हुए अधिकारियों ने कुछ समय तक लोगों को iMessage के माध्यम से सेंसेटिव और प्राइवेट जानकारी वाले मैसेज न भेजने की सलाह दी है.

स्पाईवेयर से बचाव के लिए क्या करें?

सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने फोन को सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें. इससे कई बग फिक्स हो जाते हैं और स्पाईवेयर जैसे दूसरे खतरों का डर कम हो जाता है. माना जा रहा है कि ऐप्पल जल्द ही इस स्पाईवेयर को ब्लॉक करने के लिए सिक्योरिटी पैच जारी कर सकती है.

