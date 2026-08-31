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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन या Power Bank? POCO X8 Series में 10,000mAh Battery, जानें खासियत

फोन या Power Bank? POCO X8 Series में 10,000mAh Battery, जानें खासियत

POCO अपनी नई X8 Series के साथ स्मार्टफोन मार्केट में बड़ा बैटरी अपग्रेड लाने की तैयारी में है. कंपनी POCO X8 5G और POCO X8 Power 5G को भारत में लॉन्च करने जा रही है. जानिए दोनों फोन कब लॉन्च होंगे.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Aug 2026 10:26 AM (IST)
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  • ये फोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होंगे; बड़े डिस्प्ले की उम्मीद.

स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी की डिमांड लगातार बढ़ रही है और अब POCO की नई X8 Series इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाने आ रही है. कंपनी भारत में POCO X8 5G और POCO X8 Power 5G लॉन्च करने की तैयारी में है. इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च डेट भी कंफर्म कर दी है. इन फोन की सबसे बड़ी खासियत इनकी बैटरी है. एक में 9,000mAh और दूसरे में 10,000mAh की बैटरी मिलेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि POCO X8 Series में क्या खास है. 

POCO X8 Series कब होगा लॉन्च?

POCO ने कंफर्म किया है कि POCO X8 5G और POCO X8 Power 5G को भारत में 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के बाद दोनों स्मार्टफोन को Flipkart के जरिए खरीदा जा सकेगा. कंपनी ने दोनों डिवाइस के लिए Flipkart पर अलग-अलग माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी हैं. 

POCO X8 Series में क्या खास है?

POCO X8 Series की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी क्षमता होने वाली है. कंपनी ने टीज किया है कि POCO X8 5G में 9,000mAh की बैटरी मिलेगी. वहीं, POCO X8 Power 5G में 10,000mAh की बैटरी कंफर्म की गई है.10,000mAh बैटरी की वजह से POCO X8 Power 5G ने खास तौर पर ध्यान खींचा है. यह फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया जा सकता है, जो स्मार्टफोन में लंबी बैटरी लाइफ को प्रेफरेंस देते हैं. 

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डिजाइन कैसा होगा?

लॉन्च से पहले POCO ने नए स्मार्टफोन का टीजर जारी कर इनके डिजाइन की शुरुआती झलक भी दिखाई है, हालांकि कंपनी ने अभी दोनों फोन के पूरे स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने नहीं रखी है. रिपोर्ट्स और शुरुआती जानकारी के मुताबिक, POCO X8 Power 5G में Qualcomm का Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है. इन दोनों स्मार्टफोन में करीब 6.83 इंच का डिस्प्ले मिलने की भी बात सामने आई है. हालांकि इन हार्डवेयर डिटेल्स की अभी POCO ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. 

कैमरा और कीमत क्या रहेगी

POCO ने अभी प्रोसेसर, कैमरा सिस्टम, चार्जिंग क्षमता, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर नहीं की है. इन दोनों स्मार्टफोन की बाकी डिटेल्स लॉन्च इवेंट के दौरान सामने आने की उम्मीद है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 31 Aug 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Technology POCO X8 5G POCO X8 Power 5G
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