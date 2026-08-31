फोन या Power Bank? POCO X8 Series में 10,000mAh Battery, जानें खासियत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ये फोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होंगे; बड़े डिस्प्ले की उम्मीद.

स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी की डिमांड लगातार बढ़ रही है और अब POCO की नई X8 Series इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाने आ रही है. कंपनी भारत में POCO X8 5G और POCO X8 Power 5G लॉन्च करने की तैयारी में है. इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च डेट भी कंफर्म कर दी है. इन फोन की सबसे बड़ी खासियत इनकी बैटरी है. एक में 9,000mAh और दूसरे में 10,000mAh की बैटरी मिलेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि POCO X8 Series में क्या खास है.

POCO X8 Series कब होगा लॉन्च?

POCO ने कंफर्म किया है कि POCO X8 5G और POCO X8 Power 5G को भारत में 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के बाद दोनों स्मार्टफोन को Flipkart के जरिए खरीदा जा सकेगा. कंपनी ने दोनों डिवाइस के लिए Flipkart पर अलग-अलग माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी हैं.

POCO X8 Series में क्या खास है?

POCO X8 Series की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी क्षमता होने वाली है. कंपनी ने टीज किया है कि POCO X8 5G में 9,000mAh की बैटरी मिलेगी. वहीं, POCO X8 Power 5G में 10,000mAh की बैटरी कंफर्म की गई है.10,000mAh बैटरी की वजह से POCO X8 Power 5G ने खास तौर पर ध्यान खींचा है. यह फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया जा सकता है, जो स्मार्टफोन में लंबी बैटरी लाइफ को प्रेफरेंस देते हैं.

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डिजाइन कैसा होगा?

लॉन्च से पहले POCO ने नए स्मार्टफोन का टीजर जारी कर इनके डिजाइन की शुरुआती झलक भी दिखाई है, हालांकि कंपनी ने अभी दोनों फोन के पूरे स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने नहीं रखी है. रिपोर्ट्स और शुरुआती जानकारी के मुताबिक, POCO X8 Power 5G में Qualcomm का Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है. इन दोनों स्मार्टफोन में करीब 6.83 इंच का डिस्प्ले मिलने की भी बात सामने आई है. हालांकि इन हार्डवेयर डिटेल्स की अभी POCO ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

कैमरा और कीमत क्या रहेगी

POCO ने अभी प्रोसेसर, कैमरा सिस्टम, चार्जिंग क्षमता, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर नहीं की है. इन दोनों स्मार्टफोन की बाकी डिटेल्स लॉन्च इवेंट के दौरान सामने आने की उम्मीद है.

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