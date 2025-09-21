इन देशों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया, भारत का स्थान जान हो जाएंगे हैरान

Social Media: आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग दिन का बड़ा हिस्सा Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रॉलिंग, चैटिंग या वीडियो देखने में बिताते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन देशों में लोग सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं? हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कई देशों में लोग दिन का 3 से 5 घंटे तक सिर्फ सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं. आइए जानते हैं टॉप देशों की लिस्ट और भारत की स्थिति.

फिलिपींस

फिलिपींस सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाला देश है. यहां के लोग रोजाना औसतन 4 घंटे 60 मिनट (यानी लगभग 5 घंटे) सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं. इसका मतलब है कि दिन का बड़ा हिस्सा वर्चुअल दुनिया में ही बीत जाता है.

कोलंबिया

दूसरे नंबर पर आता है कोलंबिया जहां सोशल मीडिया का खूब इस्तेमला किया जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, यहां लोग रोजाना औसतन 3 घंटे 46 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं. यहां के यूजर्स खासकर चैटिंग और वीडियो कंटेंट पर ज्यादा समय लगाते हैं.

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका सोशल मीडिया उपयोग में तीसरे नंबर पर आता है. यहां लोग औसतन 3 घंटे 43 मिनट रोज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. मनोरंजन और न्यूज अपडेट के लिए यहां सोशल मीडिया सबसे ज्यादा लोकप्रिय है.

ब्राजील

ब्राजील के लोग भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं. यहां लोग रोजाना लगभग 3 घंटे 41 मिनट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं. खासतौर पर यहां के युवा सोशल मीडिया को मुख्य कम्युनिकेशन टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

अर्जेंटीना

अर्जेंटीना सोशल मीडिया उपयोग में पांचवें स्थान पर है. यहां के लोग औसतन 3 घंटे 26 मिनट रोजाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं. यहां खेल और मनोरंजन से जुड़े कंटेंट सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं.

भारत की स्थिति

भारत इस सूची में 14वें नंबर पर आता है. यहां लोग औसतन 2 घंटे 36 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं. हालांकि भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है लेकिन औसत समय कई अन्य देशों से कम है.

सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर सीमित मात्रा में किया जाए तो यह जानकारी और मनोरंजन का अच्छा साधन है. लेकिन लगातार घंटों तक इसमें समय बिताना न केवल समय की बर्बादी है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता पर भी असर डाल सकता है.

