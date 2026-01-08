गेमिंग के दीवानों की हुई बल्ले-बल्ले! अब बिना पैसे दिए खेल पाएंगे महंगे से महंगा गेम
जल्द ही आप मोबाइल पर अपनी पसंद का गेम बिना पैसे दिए खेल सकेंगे. इसके लिए गूगल एक नया फीचर लाने वाली है, जिसमें यूजर को गेम खरीदने से पहले फ्री ट्रायल दिया जाएगा.
अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर फ्री में गेम खेल सकेंगे. अभी भी प्ले स्टोर पर कई ऐसे गेम्स हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर फ्री में खेल सकते हैं, लेकिन जल्द ही महंगी कीमत वाले गेम भी बिना पैसे दिए खेल पाएंगे. इसके लिए गूगल एक नए फीचर पर काम कर रही है, जिसके रोल आउट होने के बाद यूजर किसी भी गेम को खरीदने से पहले उसे फ्री में ट्राई कर सकेंगे. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.
अभी क्या नियम है?
गूगल प्ले स्टोर पर अभी फ्री के साथ-साथ वन-टाइम परचेज गेम्स भी लिस्टेड है. इसमें यूजर को एक बार पैसा चुकाना पड़ता है और गेम्स के सारे मोड्स और कैरेक्टर आदि अनलॉक हो जाते हैं. अभी तक इन गेम्स को खरीदने से पहले ट्राई करने का कोई ऑप्शन नहीं है. अब गूगल इसे बदलना चाहती है और वह एक ट्राई बिफोर यू बाय नाम से नए फीचर पर काम कर रही है. जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि यह फीचर यूजर को कोई गेम खरीदने से पहले उसे ट्राई करने का मौका देगा. यह लिमिटेड-टाइम फ्री ट्रायल होगा और डेवलपर अपनी मर्जी से ट्रायल की ड्यूरेशन चुन सकेंगे. ट्रायल के दौरान यूजर के पास गेम की फुल एक्सेस होगी और गेम ओपन होने के बाद ड्यूरेशन की काउंटिंग स्टार्ट होगी.
यूजर को होगा यह फायदा
अभी तक यूजर पैसे दिए बिना गेमप्ले का एक्सपीरियंस नहीं ले पाता है. ऐसे में कई बार अगर गेम खरीदने के बाद वह पसंद न आए तो यूजर का पैसा बेकार जाता है. नया फीचर आने के बाद यूजर पहले ही यह डिसाइड कर सकेगा कि कोई गेम उसे पसंद है या नहीं. पसंद आने पर वह गेम खरीद सकेगा और इस तरह उसके पैसे बेकार नही जाएंगे.
