Smartphone Charging Tips: आज के समय में हर किसी की जिंदगी स्मार्टफोन पर निर्भर है चाहे काम हो, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट. लेकिन जब फोन की बैटरी तेजी से खत्म होती है और चार्ज होने में घंटों लग जाते हैं तो झुंझलाहट होना लाजमी है. अगर आप भी अपने फोन की स्लो चार्जिंग से परेशान हैं तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं. कुछ आसान से चार्जिंग हैक्स अपनाकर आप अपने फोन को कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज कर सकते हैं. आइए जानते हैं ये सीक्रेट टिप्स जो आपकी चार्जिंग स्पीड को रॉकेट जैसी तेज़ बना देंगे.

ऑरिजनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें

कई लोग फोन के साथ आने वाले चार्जर की जगह लोकल या किसी दूसरे ब्रांड का चार्जर इस्तेमाल करने लगते हैं. इससे न सिर्फ चार्जिंग स्लो होती है बल्कि फोन की बैटरी की उम्र भी घटती है. हमेशा अपने स्मार्टफोन के साथ आने वाले ऑरिजनल एडेप्टर और केबल का ही उपयोग करें. अगर वही चार्जर उपलब्ध नहीं है तो कम से कम उस कंपनी द्वारा सर्टिफाइड चार्जर का इस्तेमाल करें.

चार्जिंग के दौरान फोन को एयरप्लेन मोड पर रखें

जब आप फोन को चार्ज करते समय एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं, तो मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi और ब्लूटूथ जैसी सर्विसेज बंद हो जाती हैं. इससे फोन की बैटरी पर लोड कम पड़ता है और वह तेजी से चार्ज होती है. कई टेस्ट में यह साबित हो चुका है कि एयरप्लेन मोड में चार्जिंग स्पीड लगभग 20–25% तक बढ़ जाती है.

चार्जिंग के वक्त फोन को ठंडी जगह पर रखें

हीट बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है. अगर आपका फोन गर्म वातावरण में चार्ज हो रहा है तो उसकी चार्जिंग स्पीड अपने आप कम हो जाएगी. इसलिए कोशिश करें कि फोन को ठंडी और हवादार जगह पर चार्ज करें. कभी भी फोन को चार्ज करते समय तकिए या बिस्तर पर न रखें, इससे ओवरहीटिंग का खतरा रहता है.

बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करें

कई ऐप्स लगातार बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, जिससे फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है. चार्जिंग के दौरान इन ऐप्स को बंद करने से पावर की खपत कम होगी और चार्जिंग स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी. आप सेटिंग्स में जाकर Battery Usage सेक्शन में देख सकते हैं कि कौन सी ऐप्स सबसे ज्यादा बैटरी ले रही हैं.

फास्ट चार्जिंग फीचर को ऑन करें

आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स में Fast Charging या Turbo Charging का फीचर दिया जाता है. लेकिन कई बार यह फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहता है. सेटिंग्स में जाकर फास्ट चार्जिंग को ऑन करें, इससे बैटरी बहुत कम समय में फुल चार्ज हो जाएगी.

