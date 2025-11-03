Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone 16: Apple ने अपने पॉपुलर iPhone 16 की कीमत में भारी कटौती कर दी है जिससे अब यह मॉडल पहले से कहीं सस्ता हो गया है. कंपनी ने Amazon के साथ मिलकर खास बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और कैशबैक डील्स पेश की हैं जिससे यूजर्स को हजारों रुपये की बचत का मौका मिल रहा है. यह स्मार्टफोन पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ था और इसमें Apple का शक्तिशाली A18 Bionic चिपसेट और शानदार कैमरा सिस्टम दिया गया है.

कीमत में आई गिरावट

iPhone 17 के लॉन्च के बाद iPhone 16 की कीमत में करीब 10,000 रुपये की स्थायी कटौती की गई है. इसका शुरुआती दाम अब 79,900 रुपये से घटकर 69,900 रुपये हो गया है. वहीं, Amazon पर यह फोन 66,900 रुपये में लिस्टेड है जिस पर फ्लैट 3,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जा रही है. इसके अलावा बैंक ऑफर के तहत 4,000 रुपये तक की छूट और 2,007 रुपये का कैशबैक भी उपलब्ध है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर ग्राहक कुल 19,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

एक्सचेंज ऑफर से और भी सस्ता

अगर आप पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर 44,050 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. यह मूल्य आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडीशन पर निर्भर करता है. अगर आपको औसतन 10,000 रुपये का एक्सचेंज वैल्यू मिल जाता है, तो आप iPhone 16 को करीब 50,893 रुपये में खरीद सकते हैं.

शानदार फीचर्स और कैमरा

iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो शानदार विजुअल अनुभव प्रदान करता है. इसमें Apple का नया A18 Bionic प्रोसेसर, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और IP68 वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग मौजूद है.

कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP मेन लेंस और 12MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप है जबकि फ्रंट में 12MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. फोन कई रंगों में उपलब्ध है ब्लैक, व्हाइट, पिंक, टील और अल्ट्रामरीन.

Samsung Galaxy S24 Ultra पर भी भारी छूट

Amazon पर Samsung Galaxy S24 Ultra पर भी भारी छूट चल रही है. बता दें कि यहां पर इस फोन के 12+256GB वेरिएंट को महज 84,999 रुपये में लिस्ट किया गया है जबकि इसकी असल कीमत 1,34,999 रुपये है. इसके अलावा इस फोन पर आपको कई बैंक ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगे. साथ ही फोन पर एक्सचेंट ऑफर भी मौजूद है जिसकी बाद आप इस फोन को और भी सस्ती कीमत में खरीद सकेंगे.

