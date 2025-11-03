हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 16 पर तगड़ी छूट! अब मिल रहा है सिर्फ 51,000 रुपये से भी कम में, जानें कहां और कैसे खरीदें

iPhone 16 पर तगड़ी छूट! अब मिल रहा है सिर्फ 51,000 रुपये से भी कम में, जानें कहां और कैसे खरीदें

iPhone 16: Apple ने अपने पॉपुलर iPhone 16 की कीमत में भारी कटौती कर दी है जिससे अब यह मॉडल पहले से कहीं सस्ता हो गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Nov 2025 09:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 16: Apple ने अपने पॉपुलर iPhone 16 की कीमत में भारी कटौती कर दी है जिससे अब यह मॉडल पहले से कहीं सस्ता हो गया है. कंपनी ने Amazon के साथ मिलकर खास बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और कैशबैक डील्स पेश की हैं जिससे यूजर्स को हजारों रुपये की बचत का मौका मिल रहा है. यह स्मार्टफोन पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ था और इसमें Apple का शक्तिशाली A18 Bionic चिपसेट और शानदार कैमरा सिस्टम दिया गया है.

कीमत में आई गिरावट

iPhone 17 के लॉन्च के बाद iPhone 16 की कीमत में करीब 10,000 रुपये की स्थायी कटौती की गई है. इसका शुरुआती दाम अब 79,900 रुपये से घटकर 69,900 रुपये हो गया है. वहीं, Amazon पर यह फोन 66,900 रुपये में लिस्टेड है जिस पर फ्लैट 3,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जा रही है. इसके अलावा बैंक ऑफर के तहत 4,000 रुपये तक की छूट और 2,007 रुपये का कैशबैक भी उपलब्ध है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर ग्राहक कुल 19,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

एक्सचेंज ऑफर से और भी सस्ता

अगर आप पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर 44,050 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. यह मूल्य आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंडीशन पर निर्भर करता है. अगर आपको औसतन 10,000 रुपये का एक्सचेंज वैल्यू मिल जाता है, तो आप iPhone 16 को करीब 50,893 रुपये में खरीद सकते हैं.

शानदार फीचर्स और कैमरा

iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो शानदार विजुअल अनुभव प्रदान करता है. इसमें Apple का नया A18 Bionic प्रोसेसर, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और IP68 वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग मौजूद है.

कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP मेन लेंस और 12MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप है जबकि फ्रंट में 12MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. फोन कई रंगों में उपलब्ध है ब्लैक, व्हाइट, पिंक, टील और अल्ट्रामरीन.

Samsung Galaxy S24 Ultra पर भी भारी छूट

Amazon पर Samsung Galaxy S24 Ultra पर भी भारी छूट चल रही है. बता दें कि यहां पर इस फोन के 12+256GB वेरिएंट को महज 84,999 रुपये में लिस्ट किया गया है जबकि इसकी असल कीमत 1,34,999 रुपये है. इसके अलावा इस फोन पर आपको कई बैंक ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगे. साथ ही फोन पर एक्सचेंट ऑफर भी मौजूद है जिसकी बाद आप इस फोन को और भी सस्ती कीमत में खरीद सकेंगे.

यह भी पढ़ें:

पावर बैंक से फोन चार्ज करते हैं? जरा संभल जाइए! ये छिपी सच्चाई उड़ाएगी होश

Published at : 03 Nov 2025 09:40 AM (IST)
Tags :
IPHONE 16 TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
ट्रेंडिंग
गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
फूड
चाय बनाने का परफेक्ट तरीका, जानें एक अच्छी चाय के लिए कितनी चायपत्ती है सही?
चाय बनाने का परफेक्ट तरीका, जानें एक अच्छी चाय के लिए कितनी चायपत्ती है सही?
जनरल नॉलेज
पूरे साल अंडे क्यों देने लगीं मछलियां, इंसानों की किस गलती की मिल रही सजा?
पूरे साल अंडे क्यों देने लगीं मछलियां, इंसानों की किस गलती की मिल रही सजा?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget