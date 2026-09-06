Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट

राजधानी दिल्ली स्थित मोतीबाग में सत्य निकेतन में हुए हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छात्र ने मलबे में दबा हुआ दिख रहा है.छात्र ने यह वीडियो अपने भाई को भेजा था.

इस वीडियो के संदर्भ में शख्स ने दावा किया कि इसके सामने आने के बाद पता चला कि हादसा हुआ है. युवक के भाई अभ्युदय प्रताप ने कहा, "मेरा एक भाई है आदित्य, जो ASID में पढ़ता है. उसने ये वीडियो अभी भेजी है. वो अंदर फंसा हुआ है.एक भाई को मैं हॉस्पिटल छोड़ के आया हूं, दूसरे भाई की वीडियो अभी जस्ट आई है. उसके बाद ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, बहुत देर पहले की वीडियो है.

सत्य निकेतन हादसे पर सियासत भी जारी

इन सबके बीच सियासत भी जारी है. भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी ने सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना पर कहा, देखिए, बहुत दुखद है, हृदय विदारक तस्वीर वहां से आ रही है. बहुत सारे बच्चे वहाँ पर बिल्डिंग के अंदर अभी भी दबे हुए हैं. रेस्क्यू का काम चल रहा है. हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वहां जो बच्चे दबे हैं, वो सकुशल बाहर आएं. उनकी अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाएगी. इस वक्त राजनीति ना करें. यह जो राजनीतिक गिद्ध हैं, डेली हर इश्यू पर राजनीति करते हैं. कम से कम आज राजनीति ना करें.

दिल्ली: साउथ कैंपस इलाके के सत्य निकेतन में एक इमारत ढह गई है। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी है।



अंदर फंसे एक युवक के भाई अभ्युदय प्रताप ने कहा, "मेरा एक भाई है आदित्य, जो ASID में पढ़ता है। उसने ये वीडियो अभी भेजी है। वो अंदर फंसा हुआ है...एक भाई को मैं हॉस्पिटल… pic.twitter.com/xjlGiZk9TK — IANS Hindi (@IANSKhabar) September 6, 2026

वहीं ABVP कार्यकर्ता कौशिक गंगवाल ने सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर कहा, हमें सूचना मिली कि सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में घायल हुए छात्रों को यहां(AIIMS) एडमिट कराया गया है. हम यहां उनसे मिलने आए हैं. हमें घायल हुए छात्रों के बारे में नहीं पता बस इतना पता है कि वह हमारे साउथ कैंपस के कुछ कॉलेज के छात्र हैं. सत्यनिकेतन पीजी में रहते थे. हमें बच्चों को नाम नहीं पता है. हम मिलेंगे और परिवार से बात करेंगे. हम नॉर्थ कैंपस के छात्र हैं जो हादस हुआ है वह साउथ कैंपस में हुआ है.