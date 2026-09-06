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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRWatch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट

Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट

दक्षिणी दिल्ली के मोतीबाग स्थित सत्य निकेतन में इमारत ढहने की जानकारी एक वीडियो के जरिए हुई. मलबे में दबे एक छात्र के भाई ने यह दावा किया.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Sep 2026 08:43 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली स्थित मोतीबाग में सत्य निकेतन में हुए हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छात्र ने मलबे में दबा हुआ दिख रहा है.छात्र ने यह वीडियो अपने भाई को भेजा था. 

इस वीडियो के संदर्भ में शख्स ने दावा किया कि इसके सामने आने के बाद पता चला कि हादसा हुआ है.  युवक के भाई अभ्युदय प्रताप ने कहा, "मेरा एक भाई है आदित्य, जो ASID में पढ़ता है. उसने ये वीडियो अभी भेजी है. वो अंदर फंसा हुआ है.एक भाई को मैं हॉस्पिटल छोड़ के आया हूं, दूसरे भाई की वीडियो अभी जस्ट आई है. उसके बाद ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, बहुत देर पहले की वीडियो है.

सत्य निकेतन हादसे पर सियासत भी जारी

इन सबके बीच सियासत भी जारी है. भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी ने सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना पर कहा, देखिए, बहुत दुखद है, हृदय विदारक तस्वीर वहां से आ रही है. बहुत सारे बच्चे वहाँ पर बिल्डिंग के अंदर अभी भी दबे हुए हैं. रेस्क्यू का काम चल रहा है. हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वहां जो बच्चे दबे हैं, वो सकुशल बाहर आएं. उनकी अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाएगी. इस वक्त राजनीति ना करें. यह जो राजनीतिक गिद्ध हैं, डेली हर इश्यू पर राजनीति करते हैं. कम से कम आज राजनीति ना करें.

वहीं ABVP कार्यकर्ता कौशिक गंगवाल ने सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर कहा, हमें सूचना मिली कि सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में घायल हुए छात्रों को यहां(AIIMS) एडमिट कराया गया है. हम यहां उनसे मिलने आए हैं. हमें घायल हुए छात्रों के बारे में नहीं पता बस इतना पता है कि वह हमारे साउथ कैंपस के कुछ कॉलेज के छात्र हैं. सत्यनिकेतन पीजी में रहते थे. हमें बच्चों को नाम नहीं पता है. हम मिलेंगे और परिवार से बात करेंगे. हम नॉर्थ कैंपस के छात्र हैं जो हादस हुआ है वह साउथ कैंपस में हुआ है.

 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 06 Sep 2026 08:30 PM (IST)
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