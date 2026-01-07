खराब नेटवर्क के कारण नहीं करना पड़ेगा हेल्लो-हेल्लो, हाईवे पर कनेक्टिविटी के लिए बना यह प्लान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हाईवे पर सफर करते समय लोगों को कई जगहों पर खराब नेटवर्क की परेशानी का सामना करना पड़ता है. इससे कॉलिंग और इंटरनेट एक्सेस में दिक्कत आती है और लोगों के कई जरूरी काम प्रभावित होते हैं. इसे देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने दूरसंचार विभाग (DoT) और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) से हाईवे पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की है. NHAI ने देशभर के हाईवेज पर 1750 किलोमीटर में फैली 424 ऐसी जगहों की पहचान की है, जहां पर मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत रहती है.

NHAI ने कही यह बात

NHAI ने अपने बयान में कहा कि उसने मोबाइल नेटवर्क की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान कर DoT और NHAI से मदद मांगी है. इन्हें लोकेशन समेत बाकी सारी जानकारी मुहैया करव दी गई है और इनसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को नेशनल हाईवेज और खासकर ग्रीनफील्ड और रिमोट सेक्शन पर नेटवर्क मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की गई है. हाईवे ऑथेरिटी ने इस मामले को स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस और पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा बताया है और जल्द इसके समाधान की उम्मीद की है. NHAI का कहना है कि नेशनल हाईवे रूरल और रिमोट एरिया से गुजरते हैं और भरोसेमंद कवरेज न होने से इमरजेंसी रिस्पॉन्स लेट हो सकता है और कई दूसरी सर्विसेस भी प्रभावित होती हैं.

सेफ्टी अलर्ट को लेकर भी चल रही है बातचीत

NHAI चाहती है कि जैसे ही लोग हाईवे पर किसी दुर्घटना संभावित इलाके में प्रवेश करे, उनके मोबाइल पर SMS या फ्लैश अलर्ट के जरिए सेफ्टी अलर्ट जाना चाहिए. इसे लेकर भी उसने TRAI से मदद मांगी है. NHAI ने कहा कि लोगों के उस इलाके में पहुंचने से पहले ही उन्हें यह मैसेज मिल जाएगा, जिससे वो ड्राइविंग में सावधानी बरत सकेंगे. अथॉरिटी ने ऐसी लोकेशन की भी पूरी लिस्ट TRAI को सौंप दी है.

