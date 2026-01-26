सिरी के नए वर्जन के लिए नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार, जानें कब होगा लॉन्च और क्या होंगे फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सिरी के नए वर्जन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. ऐप्पल ने 2024 में सिरी को नए फीचर्स से लैस करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है. अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐप्पल यूजर्स को अगले महीने सिरी का नया वर्जन देखने को मिल सकता है. अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं तो आईफोन समेत ऐप्पल के दूसरे डिवाइस यूज करने वाले यूजर्स का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है.

सिरी को मिलेगी जेमिनी की डोज

कुछ दिन पहले ही ऐप्पल और गूगल के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हुई थी. इसके तहत ऐप्पल अपने डिवाइसेस के लिए गूगल के लिए जेमिनी एआई मॉडल का यूज करेगी. इस पार्टनरशिप का पहला नतीजा अगले महीने देखने को मिल सकता है, जब जेमिनी-पावर्ड सिरी के लॉन्च होने के कयास लगाए जा रहे हैं. ऐप्पल को कवर करने वाले पत्रकार मार्क गुरमैन का कहना है कि फरवरी के दूसरे हाफ में सिरी के पर्सनलाइज्ड वर्जन को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है. उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में नए सिरी की झलक दिखेगी और यह iOS 26.4 का पार्ट होगा, जिसे मार्च-अप्रैल में यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा.

किन यूजर्स को होगा फायदा?

टाइमलाइन को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले दो-तीन महीनों में ऐप्पल यूजर्स को एक नया सिरी मिल जाएगा. यह आईफोन 15 प्रो मॉडल्स के बाद लॉन्च हुए सभी आईफोन के लिए अवेलेबल होगा. ऐप्पल के प्रीव्यू के मुताबिक, डिजिटल असिस्टेंट का नया रूप पर्सनल डेटा को टैप कर सकेगा और यह स्क्रीन पर मौजूद कंटेट को देखकर टास्क भी कंप्लीट कर पाएगा.

सिरी को पावरफुल चैटबॉट बनाना चाहती है ऐप्पल

एआई की रेस में गूगल और ओपनएआई से पिछड़ने के बाद अब ऐप्पल सिरी को एआई चैटबॉट बनाना चाह रही है. नए सिरी में वेब सर्चिंग, कंटेट क्रिएशन, इमेज जनरेशन, इंफोर्मेशन को समराइज करने और अपलोडेड फाइल्स को एनालाइज करने जैसे कई फीचर्स मिलेंगे. ऐप्पल इससे सीधे तौर पर जेमिनी और चैटजीपीटी को टक्कर देना चाहती है. इस सिरी को iOS 27, iPadOS 27 और macOS 27 में एम्बेड किया जाएगा. यह स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर लॉन्च न होकर ऐप्पल की कोर ऐप्स में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे यूजर सिर्फ वॉइस कमांड देकर फोटो एडिट करने, ईमेल ड्राफ्ट करने और किसी मैसेज या फाइल्स को सर्च करने जैसे काम कर सकेंगे.

