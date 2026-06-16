Facebook पर आया नया AI Mode! अब पोस्ट, ग्रुप और Reels से मिलेगा सीधे सवालों का जवाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्रिएटर्स के लिए AI असिस्टेंट भी लॉन्च किया गया।

Facebook AI Mode: सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Meta ने Facebook पर कई नए AI फीचर्स पेश किए हैं. कंपनी का दावा है कि ये सुविधाएं यूजर्स के लिए जानकारी खोजने, कंटेंट बनाने और प्लेटफॉर्म पर इंटरैक्ट करने के तरीके को पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट बनाएंगी.

Facebook Search का बदलेगा अंदाज

Meta ने Facebook में एक नया AI Mode जोड़ा है जो पुराने सर्च सिस्टम से अलग तरीके से काम करेगा. अब यूजर्स केवल कीवर्ड टाइप करने के बजाय नॉर्मल भाषा में सवाल पूछ सकेंगे और Meta AI उन्हें सीधे जवाब देने की कोशिश करेगा.

यह AI Facebook पर मौजूद सार्वजनिक पोस्ट, ग्रुप्स और Reels जैसे कांटेंट का विश्लेषण करके उत्तर तैयार करेगा. इसका मतलब है कि यूजर को लंबी-लंबी सर्च लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि उसे एक संक्षिप्त और उपयोगी जवाब मिल सकेगा.

कम्युनिटी कंटेंट से तैयार होंगे जवाब

Meta का नया AI सिस्टम Facebook कम्युनिटी में चल रही चर्चाओं और साझा की गई सार्वजनिक जानकारी का इस्तेमाल करेगा. इससे यूजर्स को किसी विषय पर लोगों की राय, अनुभव और ट्रेंडिंग जानकारी एक ही जगह पर देखने का मौका मिलेगा. कंपनी का मानना है कि यह फीचर लोगों को बेहतर और तेज तरीके से जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा.

कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए क्रिएटिव टूल्स

AI Mode के अलावा Facebook ने कंटेंट बनाने वाले यूजर्स के लिए भी कई नए टूल्स लॉन्च किए हैं. इनमें वीडियो एडिटिंग के लिए नए इफेक्ट्स, ट्रांजिशन और कोलाज कटआउट जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

इन टूल्स की मदद से क्रिएटर्स अपने वीडियो और पोस्ट को अधिक आकर्षक और प्रोफेशनल बना सकेंगे जिससे दर्शकों की रुचि बढ़ने की संभावना है.

AI की मदद से बदल सकेंगे अपना लुक

Facebook ने AI-आधारित प्रीसेट्स भी पेश किए हैं जिनकी मदद से यूजर्स अपने डिजिटल अवतार या तस्वीरों में अलग-अलग स्टाइल आजमा सकेंगे.

इन फीचर्स के जरिए कपड़ों, हेयरस्टाइल और एक्सेसरीज में बदलाव करके विभिन्न लुक्स को आसानी से देखा जा सकेगा. यह सुविधा खासतौर पर उन यूजर्स के लिए उपयोगी होगी जो नए स्टाइल्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

क्रिएटर्स को मिलेगा AI असिस्टेंट

Meta ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नया AI असिस्टेंट भी लॉन्च किया है. यह टूल पोस्ट करने का सही समय सुझाने, ऑडियंस की भागीदारी का विश्लेषण करने और कंटेंट की परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा. इसका उद्देश्य क्रिएटर्स को बेहतर रणनीति बनाने और उनकी पहुंच बढ़ाने में सहायता देना है.

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