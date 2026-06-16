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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFacebook पर आया नया AI Mode! अब पोस्ट, ग्रुप और Reels से मिलेगा सीधे सवालों का जवाब

Facebook पर आया नया AI Mode! अब पोस्ट, ग्रुप और Reels से मिलेगा सीधे सवालों का जवाब

Facebook AI Mode: Meta ने Facebook में एक नया AI Mode जोड़ा है जो पारंपरिक सर्च सिस्टम से अलग तरीके से काम करेगा.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Jun 2026 05:42 PM (IST)
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  • क्रिएटर्स के लिए AI असिस्टेंट भी लॉन्च किया गया।

Facebook AI Mode: सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Meta ने Facebook पर कई नए AI फीचर्स पेश किए हैं. कंपनी का दावा है कि ये सुविधाएं यूजर्स के लिए जानकारी खोजने, कंटेंट बनाने और प्लेटफॉर्म पर इंटरैक्ट करने के तरीके को पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट बनाएंगी.

Facebook Search का बदलेगा अंदाज

Meta ने Facebook में एक नया AI Mode जोड़ा है जो पुराने सर्च सिस्टम से अलग तरीके से काम करेगा. अब यूजर्स केवल कीवर्ड टाइप करने के बजाय नॉर्मल भाषा में सवाल पूछ सकेंगे और Meta AI उन्हें सीधे जवाब देने की कोशिश करेगा.

यह AI Facebook पर मौजूद सार्वजनिक पोस्ट, ग्रुप्स और Reels जैसे कांटेंट का विश्लेषण करके उत्तर तैयार करेगा. इसका मतलब है कि यूजर को लंबी-लंबी सर्च लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि उसे एक संक्षिप्त और उपयोगी जवाब मिल सकेगा.

कम्युनिटी कंटेंट से तैयार होंगे जवाब

Meta का नया AI सिस्टम Facebook कम्युनिटी में चल रही चर्चाओं और साझा की गई सार्वजनिक जानकारी का इस्तेमाल करेगा. इससे यूजर्स को किसी विषय पर लोगों की राय, अनुभव और ट्रेंडिंग जानकारी एक ही जगह पर देखने का मौका मिलेगा. कंपनी का मानना है कि यह फीचर लोगों को बेहतर और तेज तरीके से जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा.

कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए क्रिएटिव टूल्स

AI Mode के अलावा Facebook ने कंटेंट बनाने वाले यूजर्स के लिए भी कई नए टूल्स लॉन्च किए हैं. इनमें वीडियो एडिटिंग के लिए नए इफेक्ट्स, ट्रांजिशन और कोलाज कटआउट जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

इन टूल्स की मदद से क्रिएटर्स अपने वीडियो और पोस्ट को अधिक आकर्षक और प्रोफेशनल बना सकेंगे जिससे दर्शकों की रुचि बढ़ने की संभावना है.

AI की मदद से बदल सकेंगे अपना लुक

Facebook ने AI-आधारित प्रीसेट्स भी पेश किए हैं जिनकी मदद से यूजर्स अपने डिजिटल अवतार या तस्वीरों में अलग-अलग स्टाइल आजमा सकेंगे.

इन फीचर्स के जरिए कपड़ों, हेयरस्टाइल और एक्सेसरीज में बदलाव करके विभिन्न लुक्स को आसानी से देखा जा सकेगा. यह सुविधा खासतौर पर उन यूजर्स के लिए उपयोगी होगी जो नए स्टाइल्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

क्रिएटर्स को मिलेगा AI असिस्टेंट

Meta ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नया AI असिस्टेंट भी लॉन्च किया है. यह टूल पोस्ट करने का सही समय सुझाने, ऑडियंस की भागीदारी का विश्लेषण करने और कंटेंट की परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा. इसका उद्देश्य क्रिएटर्स को बेहतर रणनीति बनाने और उनकी पहुंच बढ़ाने में सहायता देना है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 16 Jun 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Meta AI FACEBOOK TECH NEWS HINDI Facebook AI Mode
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