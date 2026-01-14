अपने फोन के साथ कभी न करें ये चीजें, टाइम से पहले हो जाएगा खराब, और भी हैं कई नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









अगर स्मार्टफोन को लंबा चलाना है तो इसे ठीक तरीके से रखना जरूरी है. कंपनियां फोन को सालों तक चलने के हिसाब से तैयार रकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह यूजर पर निर्भर करता है कि वह फोन को हैंडल कैसे करता है. अगर आप फोन को सालों तक चलाना और लंबे समय तक नया रखना चाहते हैं तो कुछ गलतियों से बचने की जरूरत है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको स्मार्टफोन के साथ क्या-क्या चीजें नहीं करनी चाहिए.

सॉफ्टवेयर अपडेट को स्किप करना- कई लोग अपने फोन को अपडेट नहीं करते हैं. इससे फोन की परफॉर्मेंस तो खराब होती ही है, साथ ही साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए फोन की सॉफ्टवेयर अपडेट को कभी स्किप न करें.

फोन को रिस्टार्ट न करना- ज्यादातर यूजर फोन में कोई इश्यू आने पर ही इसे रिस्टार्ट करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको फोन को कम से कम हफ्ते में एक बार रिस्टार्ट करना चाहिए. इससे फोन में आए सॉफ्टवेयर इश्यू दूर होते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक होती है.

अनजान सोर्स से ऐप्स डाउनलोड करना- कई लोग लालच में आकर अनजान सोर्स से ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं. इन ऐप्स में मालवेयर छिपे हो सकते हैं, जिससे आपके डिवाइस की एक्सेस गलत हाथों में जा सकती है. इससे फोन ठीक तरीके से काम करना बंद कर सकता है.

बैटरी को फुल चार्ज और डिस्चार्ज करना- कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वो फोन को चार्ज लगाकर छोड़ देते हैं और बैटरी फुल होने पर ही उसे चार्जिंग से हटाते हैं. इसी तरह वो फोन को दोबारा तब तक चार्ज नहीं करते, जब तक बैटरी डिस्चार्ज होकर फोन बंद नहीं हो जाता. ये दोनों ही आदतें खराब हैं और इससे बैटरी लाइफ पर बुरा असर पड़ता है.

सेफ्टी को इग्नोर करना- फोन की सेफ्टी को इग्नोर करना नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए फोन और ऐप्स को लॉक रखें, इसे किसी भी रैंडम डिवाइस से पेयर न करें और न ही पब्लिक वाईफाई का यूज करें. ऐसा करने से आपका डेटा और पर्सनल इंफोर्मेशन हैकर्स के हाथ लग सकती है.

