किफायती कीमत वाला Moto G67 Power हुआ लॉन्च, Realme 14x 5G से मिलेगी टक्कर, जानें तुलना

किफायती कीमत वाला Moto G67 Power हुआ लॉन्च, Realme 14x 5G से मिलेगी टक्कर, जानें तुलना

Moto G67 Power vs Realme 14x 5G: बजट सेगमेंट के ये दोनों फोन दमदार बैटरी के साथ आते हैं. इनकी तुलना से आप अपने लिए बेहतर चॉइस चुन सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 12:37 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Moto G67 Power vs Realme 14x 5G: मोटोरोला ने अपनी G-series लाइनअप में एक नया किफायती वेरिएंट Moto G67 Power शामिल कर लिया है. यह नया फोन दमदार बैटरी और कई नए फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है और इसकी बिक्री 12 नवंबर से शुरू होगी. अगर आप बजट रेंज में नया फोन खरीदना चाहते हैं तो मोटोरोला की यह नई पेशकश एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. आइए इस फोन के फीचर्स और बाजार में इसके कंपीटिटर के बारे में जानते हैं. 

Moto G67 Power के फीचर्स

यह फोन 6.7 इंच के Full HD+ डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इस पर कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है. धूल और पानी की बूंदों से बचाव के लिए इसे IP64 रेटिंग मिली है. इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, जिसे 8GB रैम से पेयर किया गया है. यह फोन 7,000mAh की दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोटोग्राफी के लिए इसके रियर में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया है. सेल्फी के लिए यह 32MP कैमरा के साथ लॉन्च हुआ है.

Realme 14x 5G से होगा मुकाबला

मोटोरोला की नई पेशकश को बाजार में पहले से मौजूद Realme 14x 5G से टक्कर मिलेगी. Realme 14x 5G की बात करें तो इसमें 120 Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाला 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलता है. इस फोन के मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर को 8 GB रैम से पेयर किया गया है. इसके रियर में 50MP का प्राइमरी और फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है. रियलमी ने इस फोन को  6,000 mAh की बैटरी से लैस किया है.

कितनी है दोनों की कीमतें?

Moto G67 Power की बात करें तो इसके 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये रखी गई है. 12 नवंबर से इसे फ्लिपकार्ट, कंपनी की ऑफिशियल साइट और बड़े रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा. वहीं Realme 14x 5G फिलहाल फ्लिपकार्ट पर 14,999 रुपये में लिस्टेड है.

