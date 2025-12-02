हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: इस साल लॉन्च हुए 15,000 से कम कीमत वाले ये शानदार फोन, देखें फीचर्स और कीमत

Technology Year Ender 2025: साल 2025 समाप्ति की तरफ जा रहा है. इस मौके पर हम आपके लिए इस साल लॉन्च हुए ऐसे फोन की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 15,000 से कम है और जो इसी साल लॉन्च हुए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Dec 2025 12:07 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: पिछले कुछ समय से स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है. मेमोरी कंपोनेंट महंगे होने के कारण कंपनियों को अपने स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, जिससे ग्राहकों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है. अगर आप नया साल आने से पहले एक किफायती और दमदार फीचर्स वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो हम इस साल लॉन्च हुए 4 ऐसे फोन की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कीमतें 15,000 रुपये से कम है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं.

iQOO Z10x 5G

इस फोन में भी 6.72 इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले है, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर से लैस इस फोन में 6500 mAh की दमदार बैटरी है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 50 MP + 2 MP का डुअल कैमरा और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो के लिए 8 MP का कैमरा लगा हुआ है. अमेजन पर यह 14,999 रुपये में लिस्टेड है.

Realme P3x 5G

इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन में 6.72 इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर मिलता है. फोन के रियर में 50 MP + 2 MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 8 MP सेंसर मिलता है. इसे 6000 mAh की बैटरी से लैस किया गया है. अमेजन से इसे 12,220 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

Samsung Galaxy M16 5G

सैमसंग ने भी इस साल 15,000 से कम कीमत वाला फोन Samsung Galaxy M16 5G लॉन्च किया था. यह फोन 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाले 6.72 इंच के FHD+ LCD डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी है. इसके रियर में 50 MP + 5 MP + 2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 13MP का सेंसर दिया गया है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन 12,367 रुपये में लिस्टेड है. 

Infinix Note 50x 5G

यह फोन 6.6 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. यह फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर से लैस है और इसमें फोटो-वीडियो के लिए 50MP का मेन कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट में इसे सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का लेंस दिया गया है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन 12,499 रुपये में लिस्टेड है.

भारतीय मूल के Amar Subramanya को ऐप्पल में बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे यह पद, जानिए उनके बारे में

Published at : 02 Dec 2025 12:03 PM (IST)
