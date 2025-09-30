हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलअब पतले फोन की जंग होगी मजेदार! अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा Moto X70 Air, जानें फीचर्स

अब पतले फोन की जंग होगी मजेदार! अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा Moto X70 Air, जानें फीचर्स

पतले फोन की कैटेगरी में अब कंपीटिशन बढ़ने जा रहा है. ऐप्पल, सैमसंग और टेक्नो के बाद अब मोटोरोला भी पतला फोन लॉन्च करने जा रही है. कंपनी Moto X70 Air को अगले महीने लॉन्च करेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Sep 2025 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

Moto X70 Air: पतले फोन की जंग अब और मजेदार होने जा रही है. टेक्नो, सैमसंग और ऐप्पल जैसी कंपनियां पहले ही अपने अल्ट्रा-थिन फोन बाजार में उतार चुकी हैं और अब मोटोरोला भी नई पेशकश के साथ तैयार है. मोटोरोला ने Moto X70 Air की झलक दिखाई है. टीजर इमेज में फोन के स्लीक डिजाइन को देखा जा सकता है. कई AI फीचर्स से लैस यह फोन अक्टूबर के अंत में लॉन्च होगा. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या मिलने की उम्मीद की जा रही है.

कितना पतला होगा Moto X70 Air?

कंपनी ने अभी तक इसकी मोटाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह 5.6-5.8mm की रेंज में आ सकता है. आईफोन एयर और सैमसंग का Galaxy S25 Edge भी इसी रेंज में आते हैं. कंपनी ने इसके बाकी फीचर्स को लेकर भी कुछ नहीं बताया है, लेकिन अनुमान है कि इसे Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है. टीजर इमेज से पता चलता है कि फोन की राइट साइड में वॉल्यूम और पावर बटन दी जाएगी. इसके रियर में कम से कम दो कैमरे मिलने की उम्मीद की जा रही है. 

लॉन्च को लेकर सामने आई यह जानकारी

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चूंकि मोटोरोला ने केवल Weibo पर फोन की टीजर इमेज रिलीज की है, इसलिए यह फोन अभी केवल चीन में लॉन्च किया जाएगा. इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है. 

सैमसंग ने की थी पतले फोन उतारने की शुरुआत

Samsung ने Galaxy S25 Edge के साथ पतले फोन की शुरुआत की थी. इस फोन की मोटाई 5.8mm है और इसमें 6.7 इंच का QHD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसके बाद टेक्नो ने 5.95mm की मोटाई वाला Tecno Pova Slim 5G फोन लॉन्च किया था. इसी महीने ऐप्पल ने भी आईफोन एयर लाकर इस सेगमेंट में मुकाबला बढ़ा दिया है. मोटाई केवल 5.64mm है. इसमें 6.5 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है.

ये भी पढ़ें-

YouTube पर एड-फ्री वीडियो देखना हुआ सस्ता, भारत में लॉन्च हो गया प्रीमियम लाइट वर्जन, जानें कीमत और फीचर्स

Published at : 30 Sep 2025 10:08 AM (IST)
Tags :
Motorola TECH NEWS Moto X70 Air
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
विश्व
Myanmar Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
विश्व
Myanmar Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1: 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी ने कितनी मोटी वसूली रकम? एक्टर की फीस का हुआ खुलासा
'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी ने कितनी मोटी वसूली रकम? एक्टर की फीस का हुआ खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
जनरल नॉलेज
कैसे काम करेगा Zomato का Healthy Mode, रेस्तरां देंगे या डिलीवरी बॉय करेंगे मार्किंग?
कैसे काम करेगा Zomato का Healthy Mode, रेस्तरां देंगे या डिलीवरी बॉय करेंगे मार्किंग?
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget