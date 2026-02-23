हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्चिंग में कुछ ही घंटे बाकी, लॉन्च से पहले यहां जान लें सारी डिटेल्स

Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्चिंग में कुछ ही घंटे बाकी, लॉन्च से पहले यहां जान लें सारी डिटेल्स

25 फरवरी को Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग की Galaxy S26 Series लॉन्च हो जाएगी. पिछले काफी समय से इसके फीचर्स सामने आ रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लग गया है कि इस सीरीज में क्या कुछ मिलने वाला है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 07:42 AM (IST)
सैमसंग के Galaxy Unpacked इवेंट में अब कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं. इस इवेंट में Galaxy S26 Series को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें Galaxy 26, Galaxy 26 Plus और Galaxy 26 Ultra समेत तीन मॉडल होंगे. इस सीरीज का पिछले काफी समय से इंतजार किया जा रहा है और इसके कई फीचर्स लीक हो गए हैं. आइए लॉन्चिंग से पहले जान लेते हैं कि इस सीरीज में क्या-कुछ मिल सकता है. 

डिजाइन और डिस्प्ले

Galaxy S26 सीरीज बड़े डिजाइन अपडेट के साथ आएगी. इसके रियर में Galaxy Z Fold 7 जैसा नया यूनिफाईड कैमरा मॉड्यूल मिलेगा. Ultra मॉडल को कॉर्नर पहले से ज्यादा राउंड हो सकते हैं और यह इसे थोड़ा स्लिम रखा जाएगा. यह मॉडल नए कलर ऑप्शन के साथ भी आ सकता है. तीनों ही मॉडल में सैमसंग का नया M14 AMOLED पैनल लगा होगा, जो विजुअल क्वालिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा. Galaxy S26 में 6.3 इंच, Galaxy S26 Plus में 6.7 इंच और Galaxy S26 Ultra में 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है. S26 Ultra को प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा.

प्रोसेसर

सैमसंग इस सीरीज को अलग-अलग मार्केट के हिसाब से दो अलग-अलग चिपसेट के साथ लॉन्च करेगी. अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि किस मार्केट में किस चिपसेट वाले मॉडल्स को उतारा जाएगा. कंपनी ने इस सीरीज में Exynos 2600 और क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर देने का प्लान बनाया है. सैमसंग इस सीरीज में कई नए एआई फीचर्स भी जोड़ सकती है, जो अभी तक किसी मॉडल में देखने को नहीं मिले हैं.

कैमरा और बैटरी

कैमरा के मामले में इस सीरीज में बड़ी अपग्रेड की उम्मीद नहीं है. S26 Ultra के रियर में करंट वर्जन की तरह 200MP+50MP+10MP+50MP का सेटअप और फ्रंट में 12MP का सेंसर दिया जा सकता है. इसी तरह Galaxy S26 और S26 Plus में भी करंट वर्जन की तरह 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10MP का टेलीफोटो लेंस मिलने की उम्मीद है. हालांकि, सैमसंग ने इस सीरीज में इमेज प्रोसेसिंग को बेहतर किया है, जो शानदार फोटो लेने में मदद करेगी. बैटरी की बात करें तो Galaxy S26 में 4,300mAh, Galaxy S26 Plus में 4,900mAh और Galaxy S26 Ultra में 5,000mAh का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा. अपकमिंग सीरीज को Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिए जाने की उम्मीद है.

कितनी रह सकती है कीमत?

यह सीरीज 25 फरवरी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होने वाले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने अभी तक कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे Galaxy S25 सीरीज वाली कीमत पर ही लॉन्च किया जा सकता है. Galaxy S25 को भारत में 80,999 रुपये, S25 Plus को 99,999 रुपये और Galaxy 25 Ultra को 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था.

Published at : 23 Feb 2026 07:35 AM (IST)
