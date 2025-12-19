अगले साल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च तो कर देगी ऐप्पल, लेकिन बेच नहीं पाएगी! वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







2026 को लेकर ऐप्पल ने बड़ी तैयारियां की है. अगले साल कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने जा रही है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे लेकर ऐप्पल की तैयारियां धीमी हैं और समय से पीछे चल रही हैं. इसके बावजूद कंपनी इसे सितंबर, 2026 में लॉन्च कर देगी. हालांकि, ऐप्पल की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होगी. बताया जा रहा है कि शुरुआत में ऐप्पल अपने मन मुताबिक इसकी यूनिट नहीं बेच पाएगी.

फोल्डेबल आईफोन की सप्लाई रहेगी लिमिटेड

एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने बताया है कि फोल्डेबल आईफोन की सप्लाई लिमिटेड रहेगी और 2027 की शुरुआत से पहले इसकी शिपमेंट स्मूद नहीं होगी. लॉन्च होने के बाद इसकी भारी डिमांड रहने की उम्मीद है. दूसरी तरफ सप्लाई लिमिटेड रहेगी, जिसके चलते लोगों को इसे खरीदने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा. बता दें कि ऐप्पल के आईफोन 17 की भारी डिमांड है, जिसके चलते अधिकतर स्टोर्स पर यह आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है.

अभी तक शुरू नहीं हुआ है प्रोडक्शन

फोल्डेबल आईफोन के प्रोडक्शन का काम फॉक्सकॉन देख रही है. पहले कहा जा रहा था कि 2025 के अंत से पहले इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है. इस आईफोन के प्रोडक्शन को लेकर अभी तक कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी इसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है.

फोल्डेबल आईफोन में क्या-क्या होगा?

फोल्डेबल आईफोन का मेन डिस्प्ले 7.58 इंच और कवर डिस्प्ले 5.25 इंच का होगा. इस आईफोन की चौड़ाई सैमसंग के फोल्डेबल फोन की तुलना में ज्यादा हो सकती है. साथ ही इसके डिस्प्ले पर कोई क्रीज नहीं होगी. इसके रियर में 48MP सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 2.15 लाख रुपये हो सकती है. इस कीमत के बावजूद उम्मीद की जा रही है कि यह फोन खूब बिकेगा और फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट को बदलकर रख देगा.

