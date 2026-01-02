नए साल पर खरीदना है नया फोन? 10,000 से कम दामों में दमदार फीचर्स के साथ मौजूद हैं ये ऑप्शंस
अगर आप नए साल पर नया फोन खरीदना चाहते हैं तो बिना जेब पर ज्यादा बोझ डाले शानदार फीचर वाला फोन ले सकते हैं. 10,000 से कम में कई धांसू फोन उपलब्ध हैं.
Best Smartphone Under 10,000: नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अगर आप 2026 में अपने लिए फोन खरीदना चाहते हैं तो बाजार में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं. अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई दमदार फीचर्स वाले फोन बजट रेंज में भी उपलब्ध हैं. आज हम आपके लिए 10,000 से कम कीमत वाले उन स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनमें आपको धाकड़ फीचर्स के साथ शानदार परफॉर्मेंस मिलेगी.
Samsung Galaxy M06 5G
यह फोन 6.7 इंच के LCD डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जो 90 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है, जिसे 4GB रैम के साथ पेयर किया गया है. इस फोन के रियर में 50 MP + 2 MP सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए फ्रंट में 8 MP कैमरा दिया गया है. इस फोन में 5,000mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है. अमेजन पर यह फोन 9,999 रुपये में लिस्टेड है.
Redmi 14C 5G
रेडमी के इस फोन में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले है. यह 120Hz को सपोर्ट करता है. इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसे 4GB रैम के साथ पेयर किया गया है. इसके रियर में 50MP का प्राइमरी कैमरा और सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP फ्रंट लेंस दिया है. 5160mAh की बैटरी वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 9,499 रुपये में लिस्टेड है.
MOTOROLA g35 5G
यह फोन 6.72 इंच के Full HD+ डिस्प्ले के साथ आता है. इसके रियर में 50MP + 8MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 16MP का लेंस दिया गया है. इसमें Unisoc T760 प्रोसेसर मिलता है, जिसे 4 GB रैम से पेयर किया गया है. इसकी स्टोरेज को 1TB तक एक्सपैंड किया जा सकता है. मोटोरोला के इस फोन में 5000mAh का बैटरी पैक है और फ्लिपकार्ट पर यह 9,999 रुपये में लिस्टेड है.
POCO M7 5G
इस फोन में 6.88 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर लगा हुआ है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 50MP प्राइमरी सेंसर के साथ डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 8MP का लेंस दिया गया है. यह फोन 5,160 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था और इसे फ्लिपकार्ट से 8999 रुपये में खरीदा जा सकता है.
ये भी पढ़ें-
बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इस देश में भी हो रही बैन की तैयारी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL