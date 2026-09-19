Mini Split AC चलाना है Solar से, पहले जानें कितने Panel लगेंगे?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 8 kWh खपत पर पांच सोलर पैनल पर्याप्त होते हैं.

AC का इस्तेमाल बढ़ते ही बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है. ऐसे में Solar Panel की मदद से Mini Split AC चलाना एक किफायती ऑप्शन हो सकता है. हालांकि इसके लिए कितने Solar Panel चाहिए, यह तय करना आसान नहीं है. Mini Split AC की बिजली खपत Window AC और Central AC से अलग होती है. इसमें Ductless और Inverter Technology का इस्तेमाल किया जाता है, जो कमरे की जरूरत के हिसाब से Compressor की स्पीड को अपने आप घटाती-बढ़ाती रहती है. इसी तकनीक के कारण Mini Split AC आमतौर पर Central AC के मुकाबले कम बिजली में काम कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Mini Split AC के लिए कितने Solar Panel लगेंगे?

दोनों AC में बिजली खपत का कितना अंतर?

एक 3-Ton Central AC तेज गर्मी में करीब 3,000 से 4,000 Watt तक बिजली खींच सकता है. ऐसे में इतनी Power के लिए लगभग 10 से 14 Solar Panel की जरूरत पड़ सकती है. वहीं 12,000 BTU यानी 1-Ton Single-Zone Mini Split आमतौर पर 4 से 12 Amp के बीच चलता है और इसकी Average Power Consumption करीब 700 से 1,200 Watt रहती है. Inverter Compressor की वजह से इसका लगातार बिजली इस्तेमाल कम रह सकता है, हालांकि बीच-बीच में Power Spike हो सकता है.

AC एक दिन में कितनी बिजली खर्च करेगा?

AC की बिजली खपत जानने के लिए उसकी Watt और रोजाना इस्तेमाल होने वाले घंटों का पता होना चाहिए. AC की Watt और रोज चलने के समय को मिलाकर हिसाब निकालें, फिर इस आंकड़े को 1,000 से Divide कर दें. इससे आपको रोज की बिजली खपत kWh में मिल जाएगी. जैसे अगर आप 12,000 BTU का Mini Split AC अगर औसतन 900 Watt बिजली लेता है और रोज 8 घंटे चलता है, तो उसकी Daily Consumption 7.2 kWh होगी.

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Mini Split AC के लिए कितने Solar Panel लगेंगे?

अगर Mini Split AC को चलाने के लिए रोज करीब 8 kWh बिजली चाहिए और एक 400W Solar Panel दिन में लगभग 1.6 kWh बिजली पैदा करता है, तो इस हिसाब से करीब 5 Panel की जरूरत होगी. वहीं अतिरिक्त क्षमता के लिए 5 से 6 Panel का ऑप्शन रखा जा सकता है.

वहीं 550W का Solar Panel रोज करीब 2.2 kWh बिजली बना सकता है ऐसे में 12,000 BTU Mini Split AC के लिए लगभग 4 से 5 Panel की जरूरत पड़ सकती है. अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा रहता है, AC रोज 10 घंटे से ज्यादा चलता है या आसमान में बादल ज्यादा रहते हैं तो जरूरत के हिसाब से Solar Panel की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है.

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