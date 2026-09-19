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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMini Split AC चलाना है Solar से, पहले जानें कितने Panel लगेंगे?

Mini Split AC चलाना है Solar से, पहले जानें कितने Panel लगेंगे?

Mini Split AC की बिजली खपत उसके Inverter और Ductless सिस्टम के कारण Window या Central AC से अलग होती है.अगर आप Solar से AC चलाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जानिए इसके लिए कितने Solar Panel जरूरी?

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Sep 2026 08:22 AM (IST)
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  • 8 kWh खपत पर पांच सोलर पैनल पर्याप्त होते हैं.

AC का इस्तेमाल बढ़ते ही बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है. ऐसे में Solar Panel की मदद से Mini Split AC चलाना एक किफायती ऑप्शन हो सकता है. हालांकि इसके लिए कितने Solar Panel चाहिए, यह तय करना आसान नहीं है. Mini Split AC की बिजली खपत Window AC और Central AC से अलग होती है. इसमें Ductless और Inverter Technology का इस्तेमाल किया जाता है, जो कमरे की जरूरत के हिसाब से Compressor की स्पीड को अपने आप घटाती-बढ़ाती रहती है. इसी तकनीक के कारण Mini Split AC आमतौर पर Central AC के मुकाबले कम बिजली में काम कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Mini Split AC  के लिए कितने Solar Panel लगेंगे?

दोनों AC में बिजली खपत का कितना अंतर?

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एक 3-Ton Central AC तेज गर्मी में करीब 3,000 से 4,000 Watt तक बिजली खींच सकता है. ऐसे में इतनी Power के लिए लगभग 10 से 14 Solar Panel की जरूरत पड़ सकती है. वहीं 12,000 BTU यानी 1-Ton Single-Zone Mini Split आमतौर पर 4 से 12 Amp के बीच चलता है और इसकी Average Power Consumption करीब 700 से 1,200 Watt रहती है. Inverter Compressor की वजह से इसका लगातार बिजली इस्तेमाल कम रह सकता है, हालांकि बीच-बीच में Power Spike हो सकता है. 

AC एक दिन में कितनी बिजली खर्च करेगा?

AC की बिजली खपत जानने के लिए उसकी Watt और रोजाना इस्तेमाल होने वाले घंटों का पता होना चाहिए. AC की Watt और रोज चलने के समय को मिलाकर हिसाब निकालें, फिर इस आंकड़े को 1,000 से Divide कर दें. इससे आपको रोज की बिजली खपत kWh में मिल जाएगी. जैसे अगर आप 12,000 BTU का Mini Split AC अगर औसतन 900 Watt बिजली लेता है और रोज 8 घंटे चलता है, तो उसकी Daily Consumption 7.2 kWh होगी. 

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Mini Split AC के लिए कितने Solar Panel लगेंगे?

अगर Mini Split AC को चलाने के लिए रोज करीब 8 kWh बिजली चाहिए और एक 400W Solar Panel दिन में लगभग 1.6 kWh बिजली पैदा करता है, तो इस हिसाब से करीब 5 Panel की जरूरत होगी. वहीं अतिरिक्त क्षमता के लिए 5 से 6 Panel का ऑप्शन रखा जा सकता है.

वहीं 550W का Solar Panel रोज करीब 2.2 kWh बिजली बना सकता है ऐसे में 12,000 BTU Mini Split AC के लिए लगभग 4 से 5 Panel की जरूरत पड़ सकती है. अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा रहता है, AC रोज 10 घंटे से ज्यादा चलता है या आसमान में बादल ज्यादा रहते हैं तो जरूरत के हिसाब से Solar Panel की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 19 Sep 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Solar Panels TECH NEWS HINDI Mini Split AC
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