WhatsApp और Instagram पर चैटिंग होगी और सुरक्षित, स्कैम रोकने के लिए नए टूल्स ले आई मेटा

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp और Instagram पर चैटिंग होगी और सुरक्षित, स्कैम रोकने के लिए नए टूल्स ले आई मेटा

पिछले कुछ समय से ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड के मामले बढ़े हैं. इसे देखते हुए मेटा ने व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम समेत अपने सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए एंटी-स्कैम फीचर्स लॉन्च किए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 07:36 AM (IST)
WhatsApp और Instagram समेत मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर अब चैटिंग करना और सुरक्षित होने जा रहा है. कंपनी ने लोगों को स्कैम से बचाने के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए हैं. इन फीचर्स को खास तौर पर सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. बता दें कि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन स्कैम के मामले तेजी से बढ़े हैं और स्कैमर्स सीनियर सिटीजन को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं. 

WhatsApp के लिए आया यह फीचर

WhatsApp पर अब अगर कोई यूजर अनजान कॉलर के साथ वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर करेगा तो उसे अलर्ट दिखेगा. डिजिटल अरेस्ट आदि मामलों में स्कैमर्स वीडियो कॉल के जरिए ही लोगों को निशाना बनाते हैं. ऐसे में यह काम का फीचर हो सकता है. मैसेंजर की बात करें तो कंपनी चैट्स के लिए AI पावर्ड स्कैम डिटेक्शन टूल बना रही है. इसमें यूजर किसी नए कॉन्टैक्ट के साथ हो रही चैट को AI रिव्यू के लिए भेज सकेंगे. इसमें अगर कोई खतरा पाया जाता है तो यूजर को उस हिसाब से गाइडेंस दी जाएगी.

सारे मेटा प्लेटफॉर्म के लिए आया पासकी सपोर्ट

मेटा ने फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सऐप समेत अपने सारे प्लेटफॉर्म के लिए पासकी (Passkey) सपोर्ट रोल आउट कर दिया है. इसमें यूजर फेस वेरिफिकेशन या फिंगरप्रिंट जैसे डिवाइस-लेवल ऑथेंटिकेशन के जरिए साइन-इन कर सकते हैं. मेटा ने लोगों से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिक्योरिटी चेकअप और व्हाट्सऐप पर प्राइवेसी चेकअप यूज करने की भी अपील की है.

सरकार के साथ मिलकर चलाएगी कैंपेन

मेटा ने कहा कि वह दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर 'स्कैम से बचो' अभियान चलाएगी. इसमें सीनियर सिटीजन को वीडियो कंटेट के जरिए स्कैम को पहचानने और उनसे बचने के तरीके बताए जाएंगे. इसके अलावा कंपनी सीनियर सिटीजन में डिजिटल लिटरेसी और सेफ्टी सेशन चलाने वाले सक्षम सीनियर अभियान को भी सपोर्ट करेगी. 

ये भी पढ़ें-

OpenAI ने लॉन्च कर दिया ChatGPT Atlas AI ब्राउजर, ये हैं टॉप फीचर्स, गूगल क्रोम को देगा टक्कर

Published at : 22 Oct 2025 07:35 AM (IST)
Tags :
Instagram WhatsApp Meta TECH NEWS
