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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp में आएंगे नए सब्सक्रिप्शन प्लान, पैसे देकर इन फीचर्स का फायदा उठा सकेंगे यूजर

WhatsApp में आएंगे नए सब्सक्रिप्शन प्लान, पैसे देकर इन फीचर्स का फायदा उठा सकेंगे यूजर

Meta One Subscription: व्हाट्सऐप की एंड्रॉयड ऐप पर Meta One Subscription का सपोर्ट जोड़ा जा रहा है. इसे सब्सक्राइब करने पर यूजर व्हाट्सऐप प्लस समेत मेटा के एडिशनल फीचर्स की एक्सेस पा सकेंगे.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Jun 2026 12:46 PM (IST)
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  • मेटा वन सब्सक्रिप्शन अब व्हाट्सऐप पर भी उपलब्ध होगा।
  • दो प्लान - प्रीमियम, वन प्लस, विभिन्न सेवाएं मिलेंगी।
  • यूज़र्स को WhatsApp Plus, Meta AI इनकॉग्निटो चैट मिलेगी।

Meta One Subscription: मेटा ने पिछले महीने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान Meta One को लॉन्च किया था और अब इसे व्हाट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि अपने प्लेटफॉर्म्स में रोल आउट किया जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक, व्हाट्सऐप अपनी एंड्रॉयड ऐप में Meta One सब्सक्रिप्शन के लिए सपोर्ट एड कर रही है. इसमें Meta One Premium और One Plus समेत दो प्लान मिलेंगे. इनमें से किसी भी एक प्लान को चुनकर यूजर मेटा की सारी सर्विसेस को एक्सेस कर पाएंगे. इसका फायदा यह होगा कि मेटा की अलग-अलग सर्विसेस के लिए अलग-अलग प्लान नहीं लेना पड़ेगा.

क्या होगा सब्सक्रिप्शन प्लान लेने का फायदा?

व्हाट्सऐप के जरिए मेटा वन को सब्सक्राइब करने वाले यूजर्स को प्लान के तहत WhatsApp Plus के भी फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा उन्हें मेटा एआई समेत कंपनी के दूसरे एडिशनल फीचर्स की भी एक्सेस मिलेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, मेटा वन प्लस प्लान की कीमत लगभग 700 रुपये प्रति महीना और मेटा वन प्रीमियम की कीमत लगभग 2200 रुपये प्रति महीना रखी गई है. दोनों ही प्लान में यूजर्स को मेटा के टूल से इमेज और वीडियो जनरेशन की भी सुविधा मिलेगी. प्लान के हिसाब से इसकी लिमिट अलग-अलग होगी. दोनों ही प्लान एक महीने के फ्री ट्रायल के साथ आएंगे.

WhatsApp Plus में क्या-क्या फीचर्स हैं?

WhatsApp ने कुछ दिन पहले ही अपने सब्सक्रिप्शन प्लान WhatsApp Plus को रोलआउट किया था. इसमें स्पेशल इफेक्ट्स वाले स्पेशल स्टिकर्स, नई ऐप थीम, एक साथ 20 चैट्स को पिन करने की सुविधा, कॉन्टैक्ट्स के लिए स्पेशल रिंगटोन और कस्टम अलर्ट, रिंगटोन और थीम्स जैसे बेनेफिट्स मिलते हैं. अभी इस प्लान में ऐप को कस्टमाइज करने पर ज्यादा फोकस किया गया है. आगे चलकर कंपनी इसमें कई और फीचर्स भी जोड़ सकती है. बता दें कि यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरह ऑप्शनल है और चैटिंग, कॉलिंग और फाइल शेयरिंग जैसे फंक्शन्स पहले की तरह फ्री रहेंगे और इनके लिए यूजर को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है.

WhatsApp पर आ गया Incognito Chat का फीचर

WhatsApp यूजर्स के लिए लगातार नए फीचर आते रहते हैं. कुछ दिन पहले ही इस मैसेजिंग ऐप पर मेटा एआई से बात करने के लिए Incognito Chat के फीचर को रोल आउट किया गया था. मेटा एआई से बात करते हुए यूजर यह मोड ऑन कर सकते हैं. प्राइवेसी के लिए लाए गए इस मोड में हुई बातचीत को कंपनी के सर्वर पर स्टोर नहीं किया जाएगा. व्हाट्सऐप के साथ-साथ मेटा एआई ऐप पर भी यह फीचर लॉन्च किया गया है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jun 2026 12:46 PM (IST)
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