जल्द बंद होने वाली है मेटा की मैसेंजर ऐप, अगर करते हैं यूज तो 15 दिसंबर से पहले कर लें ये काम

अगर आप मेटा की मैसेंजर डेस्कटॉप ऐप का यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. कंपनी ने कहा है कि वह 15 दिसंबर से विंडोज और मैक के लिए मैसेंजर ऐप को बंद करने जा रही है. 15 दिसंबर के बाद यूजर इस ऐप में लॉग-इन नहीं कर पाएंगे. अगर कोई यूजर लॉग-इन की कोशिश करेगा तो उसे फेसबुक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां वह अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकेगा.

जल्दी शुरू होगी प्रोसेस

मैसेंजर के हेल्प पेज के अनुसार, मेटा जल्द ही इस ऐप को बंद करने की प्रोसेस शुरू करने वाली है और इन-ऐप अलर्ट्स के जरिए यूजर्स को इसकी सूचना दी जाएगी. पेज पर लिखा है कि अगर आप मैसेंजर डेस्कटॉप ऐप यूज करते हैं तो बंद होने की प्रोसेस शुरू होते ही अलर्ट मिल जाएगा. 15 दिसंबर के बाद यूजर्स मैसेंजर ऐप में लॉग-इन नहीं कर पाएंगे. मेटा ने यूजर्स से बंद होने के बाद इस ऐप को डिलीट करने की अपील करते हुए कहा कि 15 दिसंबर के बाद यह ऐप किसी काम की नहीं रहेगी.

यूजर्स को किया जा रहा सूचित

मेटा ने ऐप बंद होने से पहले यूजर्स को इसकी सूचना देनी शुरू कर दी है ताकि वो दूसरे एक्सेस मेथड पर स्विच कर पाएंगे. विंडोज यूजर्स मैसेंजर बंद होने के बाद फेसबुक डेस्कटॉप ऐप और फेसबुक वेबसाइट से अपनी मैसेजिंग कंटिन्यू कर सकेंगे. इसी तरह मैक यूजर्स के पास फेसबुक वेबसाइट के जरिए मैसेंजर को यूज करने का ऑप्शन होगा.

15 दिसंबर से पहले कर लें ये काम

मेटा ने ऐप बंद होने से पहले यूजर्स को सिक्योर स्टोरेज ऑन करने और पिन सेटअप करने की सलाह दी है ताकि उनकी चैट हिस्ट्री को सेव रखा जा सके. इसकी मदद से यूजर्स जब फेसबुक के वेब वर्जन से मैसेंजर यूज करेंगे, उनकी चैट को ऑटोमैटिकली सारे सपोर्टेड डिवाइस पर सिंक कर दिया जाएगा. साथ ही मेटा ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लोग सिर्फ मैसेंजर अकाउंट यूज कर रहे हैं, वो बिना फेसबुक अकाउंट बनाए मैसेंजर ऑनलाइन क्लाइंट के जरिए लॉग इन कर सकेंगे.

