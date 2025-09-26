LinkedIn: जॉब सर्च के लिए पूरी दुनिया में LinkedIn सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म माना जाता है. लेकिन कंपनी जल्द ही इस ऐप को लेकर कुछ बदलाव करने जा रही है जिससे यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है. जी हां, दरअसल, कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बड़े बदलाव करने जा रहा है. कंपनी ने घोषणा की है कि 3 नवंबर से Microsoft को यूज़र्स का डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति होगी जिसे AI मॉडल्स को ट्रेन करने और पर्सनलाइज़्ड विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

LinkedIn के अनुसार, प्रोफाइल, वर्क हिस्ट्री, एजुकेशन डिटेल्स, पोस्ट और कमेंट्स जैसे डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि प्राइवेट मैसेजेस पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और उन्हें किसी भी तरह से साझा नहीं किया जाएगा.

पॉलिसी अपडेट में दो बड़े बदलाव

इस बदलाव में दो महत्वपूर्ण हिस्से शामिल हैं, पहला, इसमें यूज़र्स की एक्टिविटी और जानकारी को कंटेंट-जनरेटिंग AI मॉडल्स को बेहतर बनाने में लगाया जाएगा. इसके अलावा Microsoft और उसके पार्टनर्स को यूज़र डेटा का एक्सेस मिलेगा जिससे विज्ञापन और भी व्यक्तिगत बनाए जा सकें.

कैसे करें Opt-Out?

LinkedIn ने यूज़र्स को Opt-Out का विकल्प दिया है ताकि वे चाहें तो अपना डेटा AI ट्रेनिंग या विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल होने से रोक सकें. यूज़र कभी भी अपनी सहमति वापस ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि 3 नवंबर से पहले साझा किया गया डेटा तब तक ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो सकता है जब तक आप Opt-Out नहीं करते.

AI ट्रेनिंग से बाहर निकलने का तरीका

LinkedIn अकाउंट खोलें और Settings & Privacy में जाएं.

Data Privacy सेक्शन चुनें.

How LinkedIn uses your data पर क्लिक करें.

Data for Generative AI improvement ऑप्शन को बंद (Toggle Off) करें.

डिफॉल्ट रूप से यह ऑप्शन ऑन रहता है. इसे बंद करने से LinkedIn की AI सुविधाएं बंद नहीं होंगी, बस आपका निजी डेटा ट्रेनिंग के लिए उपयोग नहीं होगा.

विज्ञापनों के लिए डेटा शेयरिंग रोकने का तरीका

अपने LinkedIn अकाउंट की Settings में जाएं.

Advertising Data सेक्शन खोलें.

वहां मौजूद डिफॉल्ट ऑन ऑप्शन को बंद करें ताकि आपका डेटा पर्सनलाइज़्ड विज्ञापनों के लिए Microsoft को न दिया जाए.

किन देशों में लागू होगी नई पॉलिसी?

यह बदलाव केवल EU, EEA, UK, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा और हांगकांग में लागू होगा. Microsoft के साथ विज्ञापन डेटा शेयरिंग अपडेट अमेरिका और अधिकतर अन्य देशों में लागू होगा. लेकिन EU, UK और स्विट्ज़रलैंड में कड़े प्राइवेसी कानून होने के कारण यह नियम वहां लागू नहीं होगा.

LinkedIn का यह कदम कोई अनोखी पहल नहीं है. पहले से ही Google अपने Gemini मॉडल के लिए डेटा इस्तेमाल करता है और Meta, Facebook व Instagram की जानकारी का इस्तेमाल AI ट्रेनिंग में करता है.

