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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLIVE: फ्लाई दुबई विमान में जान बचाने वाले स्मित माछर की दुनिया फैन, MEA बोला- 'सलाम करते हैं'

LIVE: फ्लाई दुबई विमान में जान बचाने वाले स्मित माछर की दुनिया फैन, MEA बोला- 'सलाम करते हैं'

फ्लाई दुबई के विमान में जान दांव पर लगाकर हमलावर पायलट से मुकाबला करने वाले भारतीय पायलट स्मित माछर की दुनियाभर में तारीफ हो रही है. पीएम मोदी, नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी तारीफ की है.

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 01 Oct 2026 09:52 AM (IST)

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Dubai Tel Aviv Flydubai flight news live updates, Indian pilot smit machhar national hero LIVE: फ्लाई दुबई विमान में जान बचाने वाले स्मित माछर की दुनिया फैन, MEA बोला- 'सलाम करते हैं'
LIVE: फ्लाई दुबई ने इजराइल के लिए सस्पेंड की उड़ानें, स्मित माछर की फैन हुई दुनिया
Source : ABP Live

Background

फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 में कॉकपिट के अंदर हुए हमले के दौरान घायल हुए भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर की दुनिया भर में तारीफ हो रही है. पीएम मोदीस इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्मित मछार की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा हीरो बताया है.

नेतन्याहू ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला...जिससे यात्रियों और क्रू को हमलावर पर काबू पाने में मदद मिली. इनमें इजरायली नागरिकों के साथ दूसरे देशों के लोग भी शामिल थे.

बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 में उड़ान के दौरान भारतीय पायलट स्मित पर उनके को-पायलट ने चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान विमान करीब 34 हजार फीट की ऊंचाई से अचानक 17 हजार फीट नीचे आ गया. बाद में विमान की सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई. इस विमान में कुल 180 लोग सवार थे. इस घटना ने दुनियाभर में हलचल मचा दी है.

इस बीच फ्लाई दुबई ने कहा है कि जांच जारी रहने तक इजराइल आने-जाने वाली फ्लाई दुबई की उड़ानें सस्पेंड रहेंगी. 30 सितंबर को उड़ान FZ 1073 से जुड़ी घटना के बाद जांच जारी रहने तक इजराइल आने-जाने वाली फ्लाई दुबई की उड़ानें सस्पेंड रहेंगी.

हमारे यात्रियों, क्रू और ऑपरेशन्स की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इस अस्थायी सस्पेंशन से संबंधित अधिकारियों को अपना काम जारी रखने और घटना से जुड़ी सभी सच्चाइयों का पता लगाने में मदद मिलेगी.

हम उन यात्रियों से माफी मांगते हैं जिनकी यात्रा की योजनाएं प्रभावित हुई हैं और हम जहां भी संभव हो सहायता और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए काम कर रहे हैं.

09:52 AM (IST)  •  01 Oct 2026

स्मित माछर पर बहुत गर्व है- केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे कैप्टन स्मित माछर पर बहुत गर्व है. अपनी जान जोखिम में डालकर भी उन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई और दुनिया को दिखाया कि असली भारतीय साहस क्या होता है.

09:34 AM (IST)  •  01 Oct 2026

विदेश मंत्रालय ने कहा- बहादुरी को सलाम करते हैं

भारत के विदेश मंत्रालय ने स्मित माछर की तारीफ करते हुए कहा कि हम कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी को सलाम करते हैं. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया और कई लोगों की जान बचाई. उनका इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं. हम उनके जल्द ठीक होने की कामना और प्रार्थना करते हैं. देश गर्व के साथ उनके और उनके परिवार के साथ खड़ा है.

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