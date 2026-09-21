Noise Cancelling Headphones यूज करने से पहले जानें सच्चाई! नहीं तो पड़ेगा पछताना

आजकल Noise Cancelling Headphones सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं. ऑफिस में काम करने से लेकर सफर के दौरान शोर से बचने तक, लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं. दरअसल, Active Noise Cancellation यानी ANC फीचर आसपास की आवाजों को काफी हद तक कम कर देता है जिससे कम वॉल्यूम पर भी गाने या पॉडकास्ट सुने जा सकते हैं. हालांकि, ANC हेडफोन को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें खरीदने या लंबे समय तक इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी है.

ANC आखिर काम कैसे करता है?

आपको बता दें कि Noise Cancelling Headphones में छोटे माइक्रोफोन आसपास की आवाजों को पहचानते हैं. इसके बाद हेडफोन उस बाहरी शोर के खिलाफ एक साउंड वेव तैयार करता है. दोनों वेव एक-दूसरे को काफी हद तक कम कर देती हैं और आपको बाहर का शोर कम सुनाई देता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ANC हर तरह की आवाज को पूरी तरह खत्म कर देता है. लगातार और कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें जैसे विमान के इंजन, बस या ट्रेन की गड़गड़ाहट को यह ज्यादा प्रभावी तरीके से कम करता है. अचानक आने वाली आवाजों पर इसका असर सीमित हो सकता है.

किस चीज से होता है कानों को नुकसान?

कई लोगों को लगता है कि Noise Cancellation सीधे कानों के लिए नुकसानदायक है. असल चिंता आमतौर पर ANC से ज्यादा तेज आवाज में लंबे समय तक ऑडियो सुनने की होती है. अगर Noise Cancellation की वजह से आपको कम वॉल्यूम पर कंटेंट साफ सुनाई देता है तो यह कुछ कंडिशन में मददगार साबित हो सकता है.

लेकिन लंबे समय तक तेज आवाज में हेडफोन इस्तेमाल करने से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. इसलिए ANC ऑन होने के बावजूद वॉल्यूम को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना सही नहीं माना जाता है.

सिर में भारीपन या दबाव क्यों महसूस होता है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ANC इस्तेमाल करते समय कुछ लोगों को कान में दबाव, सिर भारी लगना या अजीब सा महसूस हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं कि कान के अंदर असली में एयर प्रेशर बढ़ रहा हो.

लगातार बाहरी शोर कम होने और कान तक पहुंचने वाली आवाज में बदलाव के कारण कुछ लोगों को अलग तरह का एक्सपीरिएंस हो सकता है. अगर आपको ANC ऑन करने पर असुविधा होती है तो इसे बंद करके देख सकते हैं या Transparency/Ambient Mode का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सड़क पर ANC इस्तेमाल करते समय रहें सावधान

Noise Cancelling Headphones का सबसे बड़ा खतरा गलत जगह इस्तेमाल करना हो सकता है. सड़क पर चलते समय, ट्रैफिक के बीच या किसी व्यस्त जगह पर ANC बाहरी आवाजों को कम कर सकता है. इससे हॉर्न, वाहन या आसपास की चेतावनी वाली आवाजें सुनने में मुश्किल होती हैं. इसलिए बाहर निकलते समय जरूरत के हिसाब से ANC बंद करना या Ambient Mode इस्तेमाल करना बेहतर रहता है.

लगातार कई घंटे पहनना भी ठीक नहीं

हेडफोन चाहे कितने भी आरामदायक क्यों न हों, उन्हें लगातार कई घंटों तक पहनना अच्छी आदत नहीं है. लंबे समय तक इस्तेमाल से कानों में गर्मी, पसीना और असहजता महसूस हो सकती है. बीच-बीच में हेडफोन हटाकर कानों को आराम देना बेहतर है.

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Noise Cancelling Headphones खरीदते समय सिर्फ ANC की मार्केटिंग पर ध्यान न दें. हेडफोन की फिटिंग, ऑडियो क्वालिटी, माइक्रोफोन, बैटरी लाइफ और Transparency Mode जैसे फीचर्स भी देखें. साथ ही ऐसा मॉडल चुनें जो लंबे समय तक पहनने पर आरामदायक लगे.

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