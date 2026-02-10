हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVadh 2 Box Office Day 4: 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' के आगे छोटे बजट की इस फिल्म ने किया कमाल, चुपचाप 4 दिन में कमा डाले इतने करोड़

Vadh 2 Box Office Day 4: 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' के आगे छोटे बजट की इस फिल्म ने किया कमाल, चुपचाप 4 दिन में कमा डाले इतने करोड़

Vadh 2 Box Office Day 4: संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म ‘वध 2’ बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही है. हालांकि ओपनिंग वीकेंड पर अच्छी कमाई करने के बाद पहले मंडे को इसकी कमाई में मंदी देखी जा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Feb 2026 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘वध 2’ 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छा रिव्यू मिला. साथ ही संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के अभिनय की खूब तारीफ भी हुई.  टिकट खरीदने वाले दर्शकों के बीच भी फिल्म को लेकर अब तक पॉजिटिव बज है. ऐसे में बिना बड़ी स्टार कास्ट वाली और कम बजट वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. य़हां तक कि सनी देओल की 'बॉर्डर 2' और रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' के आगे भी ‘वध 2’ पूरा दम दिखा रही है और इसने चार दिन में करोड़ों कमा लिए हैं. चलिए यहां जानते हैं संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

वध 2’  ने चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
सनी देओल की ‘वध 2’ ने 50 लाख की ओपनिंग की थी. वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई में 70% की बढ़ोतरी हुई और यह 85 लाख तक पहुंच गई. तीसरे दिन इसमें 17.65% की और बढ़ोतरी हुई और इसने 1 करोड़ की कमाई की. कुल मिलाकर, इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तीन दिनों में 2.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं मंडे को फिल्म की कमाई में 69 फीसदी की गिरावट दर्ज की जा रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘वध 2’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को 31 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘वध 2’ की चार दिनों की कुल कमाई अब 2.66 करोड़ रुपये हो गई है.

‘वध 2’ का बजट
बता दें कि ‘वध 2’ 8 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बताई जा रही है. ऐसे में इस  फिल्म ने बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 जैसी बड़ी फिल्मों के आगे भी रिलीज के चार दिन में अपनी लागत का 27 फीसदी के करीब वसूल कर लिया है. अगर ये फिल्म वीकडेज में ठीक ठाक परफॉर्म करती है और दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आती है तो उम्मीद है कि ये अपना बजट वसूल कर जाए.   

वध 2’  के बारे में
जसपाल सिंह संधू द्वारा निर्देशित यह फिल्म, 2022 में आई वध का स्प्रिचुअल सीक्वल है.'वध 2' की शूटिंग पिछले साल अप्रैल में पूरी हो गई थी. इसका पहला प्रीमियर 23 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित 56वें ​​अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में हुआ था. फिल्म में संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, कुमुद मिश्रा, योगिता बिहानी, अमित के. सिंह, अक्षय डोगरा और शिल्पा शुक्ला ने अभिनय किया है.
इसका निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग ने लव फिल्म्स के बैनर तले किया है.यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

'वध 2' की OTT रिलीज
सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, फिल्म कथित तौर पर नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक रिलीज की तारीख की अनाउंस नहीं की है.

और पढ़ें
Published at : 10 Feb 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Neena Gupta Sanjay Mishra Border 2 Vadh 2 Mardaani 3 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी
यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी
क्रिकेट
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

जाति की 'जहरीली' कन्या !
Mobile Gaming Addiction: घंटों पबजी खेलने का खौफनाक अंजाम, युवक के दिमाग की नस फटी | Meerut News
Chitra Tripathi: दिल बहलाने के लिए 'अविश्वास' अच्छा है ! | Om Birla | Budget Session 2026 | CM Yogi
Bharat Ki Baat: सत्ता का प्लान...27 के सेंटर में मुसलमान | CM Yogi | AKhilesh | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: 'प्वाइंट ब्लैंक' का टारगेट कौन?Himanta Sarma के AI वीडियो पर क्यों मचा है बवाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी
यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी
क्रिकेट
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
ट्रेंडिंग
Video: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साड़ी पहनकर पहुंच गया शख्स, वजह जान यूजर्स ने पकड़ा माथा
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साड़ी पहनकर पहुंच गया शख्स, वजह जान यूजर्स ने पकड़ा माथा
जनरल नॉलेज
First Traffic Signal: दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहां लगाया गया था, जानें आज के सिग्नल से यह कितना था अलग?
दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहां लगाया गया था, जानें आज के सिग्नल से यह कितना था अलग?
नौकरी
प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget